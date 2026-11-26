В школы и школьные библиотеки Татарстана поступили 1500 комплектов информационных плакатов, подготовленных в рамках республиканского образовательного проекта «Физико-химический прорыв». Материалы посвящены выдающимся исследователям региона, чьи открытия и труды заметно повлияли на развитие физики, химии, математики и информатики.

Каждый набор включает 35 плакатов. На них размещены портреты ученых, краткие биографии, ключевые даты жизни и деятельности, сведения о научных открытиях и достижениях. Плакаты рассказывают о профессиональном пути исследователей и их вкладе в отечественную науку.

На каждом листе размещены QR-коды: они ведут к видеороликам и статьям об ученом, библиографическим сведениям и научным трудам. Электронные ресурсы позволяют подробнее узнать о жизни и работе исследователей, а также познакомиться с их работами напрямую.

Комплект знакомит школьников с видными представителями казанских научных школ. Среди них – математики и механики Хамид Муштари и Николай Четаев, физики Семен Альтшулер и Евгений Завойский, химики Николай Зинин и Александр Бутлеров, а также ученые, внесшие большой вклад в развитие информатики: Камиль Валиев, Раис Бухараев и Башир Рамеев.

Плакаты знакомят с историей развития точных наук в Татарстане, помогают узнать о научном наследии региона и вкладе отечественных исследователей в мировую науку. Набор можно использовать в образовательном пространстве школ и библиотек, а также для самостоятельного изучения и расширения кругозора.

Все 35 плакатов доступны и в электронной версии Виртуального музея истории точных наук на сайте проекта «Физико-химический прорыв». Познакомиться с ними можно в разделе «Музей».

«Физико-химический прорыв» – республиканский проект, направленный на развитие естественно-научного образования в Татарстане, повышение интереса школьников к физике и химии, поддержку педагогов и учащихся, а также подготовку будущих исследователей и инженеров. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

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