В Татарстане объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. На эти цели планируется направить около 2,44 миллиарда рублей, сообщает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Начальная цена контракта составляет 2,437 млрд рублей, средства выделяются из внебюджетных источников.

Подрядчику предстоит завершить все работы до 20 декабря 2027 года. Контракт предусматривает аванс в размере 30 процентов. Заявки от участников будут приниматься с 25 ноября по 11 декабря 2026 года, итоги конкурса подведут 15 декабря.

При оценке заявок комиссия будет учитывать стоимость работ (60 процентов) и квалификацию соискателей (40 процентов). Победителю необходимо будет предоставить обеспечение исполнения контракта на сумму 731 млн рублей.

В контракте также прописаны гарантийные сроки на выполненные работы: 5 лет на нижний слой асфальтобетонного покрытия, 2 года — на верхний, 8 лет — на цементобетонное покрытие и 6 лет — для водопропускных труб.