Круглосуточную автомойку на улице Магистральной в Советском районе Казани временно закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает прокуратура Татарстана, в ночное время уровень шума от работы объекта превышал допустимые нормы.

В отношении владельца автомойки возбудили административное дело. По решению суда деятельность фирмы приостановлена на 30 суток.

Ранее судебные приставы опечатали кафе в Вахитовском районе Казани. Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в частности, несоблюдение условий хранения продуктов питания.