Ночной шум от автомойки в Казани привел к закрытию на месяц
Круглосуточную автомойку на улице Магистральной в Советском районе Казани временно закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает прокуратура Татарстана, в ночное время уровень шума от работы объекта превышал допустимые нормы.
В отношении владельца автомойки возбудили административное дело. По решению суда деятельность фирмы приостановлена на 30 суток.
Ранее судебные приставы опечатали кафе в Вахитовском районе Казани. Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в частности, несоблюдение условий хранения продуктов питания.
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