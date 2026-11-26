Случайно найденные иконы и нательные крестики становятся поводом для многочисленных суеверий. Одни люди воспринимают такие находки как предвестники благоприятных перемен, другие опасаются возможных неприятностей. О том, как следует относиться к религиозным предметам, сообщает издание «Кулик».

Согласно рекомендациям священнослужителей, найденную икону или крестик следует принести в храм. Там религиозный предмет можно освятить и получить совет относительно его дальнейшего использования.

Особое почтение среди верующих традиционно вызывают образы Божией Матери. Однако воспринимать их как магические обереги или предметы, способные гарантировать удачу, не следует.

В прошлом люди придавали большое значение внешнему виду найденных крестиков. Изделия из золота считались символом будущего достатка, а сломанные кресты связывали с несбывшимися планами и денежными потерями.

Православным христианам рекомендуют не руководствоваться такими предрассудками. Если найденный церковный предмет не нужен, его лучше передать в храм, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором.