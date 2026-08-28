Создан стойкий субстрат для выращивания растений в космосе и Арктике
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали композиционный субстрат для выращивания растений. Нетоксичный материал рассчитан на длительное использование и может применяться на арктических и космических станциях, а также в других изолированных пространствах, сообщает ТАСС.
Разработка представляет собой искусственную почву на основе наполненных пористых композиционных материалов. Их получают из раствора поливинилового спирта.
В качестве наполнителей специалисты использовали возобновляемое природное сырье. В состав входят опилки, стружка и торф.
Искусственные почвы на основе торфа, коры или компоста уже применяются в сельском хозяйстве там, где плодородный слой ограничен. Однако у таких субстратов есть недостаток: со временем они теряют пористость, уменьшаются в объеме и уплотняются.
Из-за этого корням растений становится сложнее получать воду и кислород. Например, кокосовый грунт, по данным разработчиков, разрушается за 1–2 года.
Созданный в СПбГУПТД материал должен служить в 15 раз дольше. Композит внешне напоминает влажную губку, но при этом остается плотным и прочным.
Субстрат хорошо сохраняет форму, не пылит, не рассыпается и не покрывается плесенью. Его можно использовать для повторной высадки растений.
Материал имеет многослойную структуру. Верхние слои помогают семенам закрепляться и способствуют укоренению, а нижние отвечают за удержание влаги и опору.
Благодаря такой конструкции грунт может сохранять водо- и воздухопроницаемость на протяжении многих лет. В него также можно заранее внести питательные вещества.
По словам доцента СПбГУПТД Андрея Кузнецова, состав можно адаптировать под конкретные растения, добавляя нужные микро- и макроэлементы. Пока субстрат лучше всего подходит для декоративных культур, но на нем уже удавалось выращивать и плодовые растения, в том числе томаты.
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