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Российский путешественник рассказал о плохом сервисе на Алтае

Посетив Алтай, российский турист остался разоча...

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Посетив Алтай, российский турист остался разочарован качеством обслуживания и меркантильностью местного населения. По мнению путешественника, туристам не стоит ожидать высокого уровня комфорта и сервиса в этом регионе.

«Уровень сервиса напоминает советскую турбазу, но с ценами XXI века», — отметил он.

Он также обратил внимание на завышенные цены, которые касаются как транспортных расходов, так и стоимости проживания и развлечений. По его словам, многие местные жители в сезон увеличивают цены на жилье, экскурсии и даже на простые продукты. Культура гостеприимства, по мнению туриста, в большинстве случаев отсутствует.

В завершение мужчина отметил, что Алтай подойдёт тем, кто готов смириться с бытовыми неудобствами ради великолепных пейзажей. Также это место станет отличным выбором для любителей пеших прогулок, которые смогут исследовать нетронутые уголки природы, как сообщается в «Лента.ру».

Алтай — это регион невероятной красоты и первозданной природы, привлекающий туристов со всего мира. Величественные горы, чистые озёра, бурные реки и бескрайние степи создают уникальный ландшафт, который восхищает путешественников. Помимо природных красот, в регионе можно познакомиться с культурой коренных народов, посетить музеи и принять участие в национальных праздниках, как сообщила турэксперт Елизавета Самойлова.

Источник: АБН24

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