Российские вузы намерены отказаться от разделения на бакалавриат и магистратуру

С 1 сентября в российских вузах начнется новый этап внедрения образовательной модели, которая должна заменить Болонскую систему. Пилотный проект по переходу на новые уровни высшего образования охватит 17 университетов, сообщает газета «Известия».

В числе участников проекта — Московский авиационный институт, НИТУ МИСИС и Московский педагогический государственный университет. Ранее в пилоте участвовали шесть вузов, а в 2026/2027 учебном году список был расширен.

Новая система предусматривает отказ от привычной двухуровневой структуры с бакалавриатом и магистратурой. Вместо нее вводятся базовое, специализированное и профессиональное высшее образование.

Срок обучения будет зависеть от конкретной специальности, направления подготовки и требований отрасли. Такой подход должен сделать подготовку специалистов более гибкой и ориентированной на потребности экономики.

Власти рассчитывают, что новая модель позволит учитывать государственные приоритеты и запросы работодателей. Университеты в рамках пилота смогут отрабатывать образовательные программы и механизмы перехода на обновленную систему.

Пилотный проект продлен до 2029/2030 учебного года. Полный переход российских вузов на новую модель планируется завершить к 2030 году.

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