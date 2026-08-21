Российские вузы намерены отказаться от разделения на бакалавриат и магистратуру
С 1 сентября в российских вузах начнется новый этап внедрения образовательной модели, которая должна заменить Болонскую систему. Пилотный проект по переходу на новые уровни высшего образования охватит 17 университетов, сообщает газета «Известия».
В числе участников проекта — Московский авиационный институт, НИТУ МИСИС и Московский педагогический государственный университет. Ранее в пилоте участвовали шесть вузов, а в 2026/2027 учебном году список был расширен.
Новая система предусматривает отказ от привычной двухуровневой структуры с бакалавриатом и магистратурой. Вместо нее вводятся базовое, специализированное и профессиональное высшее образование.
Срок обучения будет зависеть от конкретной специальности, направления подготовки и требований отрасли. Такой подход должен сделать подготовку специалистов более гибкой и ориентированной на потребности экономики.
Власти рассчитывают, что новая модель позволит учитывать государственные приоритеты и запросы работодателей. Университеты в рамках пилота смогут отрабатывать образовательные программы и механизмы перехода на обновленную систему.
Пилотный проект продлен до 2029/2030 учебного года. Полный переход российских вузов на новую модель планируется завершить к 2030 году.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец