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Россиянам грозит переплата за лишние обследования и анализы без показаний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россияне, которые часто обращаются в платные клиники, в 2027 году могут заметно сократить расходы на лечение и обследования. По оценке невролога и основателя сети клиник Александра Ткачева, экономия для одного человека может составить от 50 до 120 тысяч рублей в год, сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, не стоит откладывать визит к врачу до появления сильной боли. При этом он также не рекомендует проходить обследования без медицинских показаний.

Ткачев отметил, что экономить нужно не на здоровье, а на процедурах, которые не являются необходимыми.

Одним из способов снизить расходы врач назвал диспансеризацию по обязательному медицинскому страхованию. Россияне от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в три года, а после 40 лет — каждый год.

По словам невролога, если заменить часть платного обследования бесплатными процедурами по обязательному медицинскому страхованию, можно сэкономить от 10 до 40 тысяч рублей.

Ткачев также не советует самостоятельно назначать себе расширенные анализы, многочисленные онкомаркеры, тесты на пищевую непереносимость и исследования микробиоты.

Без новых симптомов и медицинских показаний, по его словам, не стоит регулярно делать магнитно-резонансную томографию позвоночника, гастроскопию или ультразвуковое исследование.

Отказ от необоснованной диагностики может сократить расходы еще на 15–40 тысяч рублей в год.

Перед дорогими операциями и процедурами специалист рекомендует получить второе мнение независимого врача.

Такая консультация может стоить от 3 до 10 тысяч рублей. При этом в отдельных случаях она помогает избежать вмешательства стоимостью от 30 до 200 тысяч рублей и выше.

Кроме того, Ткачев советует ежегодно пересматривать с врачом список лекарств и биологически активных добавок.

Еще один способ снизить расходы — оформить налоговый вычет за лечение и назначенные препараты. При ставке налога на доходы физических лиц 13 процентов вернуть можно до 19,5 тысячи рублей в год.

При дорогостоящем лечении обычный лимит социального вычета не применяется.

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