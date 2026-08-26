Россиянам грозят изменения в правилах оплаты услуг ЖКХ с сентября

В сентябре начнут действовать новые правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Изменения затронут работу управляющих компаний, оплату коммунальных услуг, собрания собственников и проверки газового оборудования, сообщает Российская газета.

С 1 августа для управляющих организаций введены единые федеральные требования к уборке. Подъезды, лестничные пролеты и лифты должны мыть не реже одного раза в неделю. На устранение затопления в подвале отводятся сутки.

При наличии технической возможности управляющие компании также должны следить за состоянием детских и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак.

С 1 сентября в платежных документах появится универсальный платежный код. Он позволит оплачивать коммунальные услуги разными способами, включая систему быстрых платежей, банковскую карту и цифровой рубль. На первом этапе это требование коснется организаций с выручкой более 120 миллионов рублей.

Изменяются и сроки расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции должны доставлять до 5-го числа, а оплату необходимо вносить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

К сентябрю 2027 года планируется расширить использование электронных квитанций через портал «Госуслуги». При этом бумажные платежные документы сохранятся для тех граждан, которые захотят получать их в прежнем виде.

Показания интеллектуальных приборов учета можно будет передавать в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства автоматически. Это избавит жителей от необходимости вручную отправлять данные счетчиков.

Нововведения коснутся и советов многоквартирных домов. Протокол общего собрания при выборе совета должны подписывать председатель, секретарь и все избранные участники. Управляющие компании обязаны готовить акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать их совету дома.

Если у собственников возникнут претензии к качеству работ, они смогут оформить официальные возражения. Выдачу лицензий управляющим организациям теперь будут контролировать органы государственного жилищного надзора.

Для работы управляющей компании потребуется офис в регионе присутствия и не менее одного специалиста с подтвержденной квалификацией по содержанию общего имущества.

Для владельцев частных домов вводится обязательная ежегодная проверка газового оборудования. Специалисты будут оценивать герметичность труб, тягу в дымоходах и техническое состояние приборов.

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