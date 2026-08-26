В РУДН назвали человеческий фактор главной причиной успешных взломов телефонов

Успех мошеннических атак на смартфоны чаще зависит от поведения пользователя, чем от технических уязвимостей самого устройства. К такому выводу пришли специалисты РУДН, сообщает РИА Новости.

Современные смартфоны хранят большой объем личной информации. На устройствах находятся контакты, фотографии, банковские данные, сведения о перемещениях и доступ к различным учетным записям.

При этом техническая защита гаджетов становится надежнее. Поэтому злоумышленники все чаще пытаются воздействовать не на устройство, а на его владельца.

Директор Института кибербезопасности факультета искусственного интеллекта РУДН Татьяна Кикоть-Глуходедова пояснила, что успешные атаки во многом связаны с человеческим фактором. Мошенники используют социальную инженерию: убеждают человека перейти по вредоносной ссылке, сообщить код подтверждения или установить опасное приложение.

Отдельные риски специалисты связывают с развитием искусственного интеллекта. Такие технологии позволяют подделывать голос, создавать реалистичные видеозаписи, готовить персональные сообщения и запускать автоматические звонки. Из-за этого пользователям сложнее распознать обман.

Эксперты также обращают внимание на опасность передачи конфиденциальных данных нейросетям. Люди могут загружать в такие сервисы документы и личные сведения, не оценивая возможные последствия.

Чтобы снизить риск взлома, специалисты советуют устанавливать приложения только из официальных источников, регулярно обновлять систему, использовать сложные пароли и подключать многофакторную аутентификацию.

Также важно проверять, какие разрешения получает приложение, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать коды подтверждения или личные данные посторонним.

Рекомендуем также: