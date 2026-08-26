Технологии

Врачи диагностировали у одной женщины сразу четыре аутоиммунных болезни

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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У пациентки из Китая с несколькими аутоиммунными заболеваниями врачи выявили тяжелую железодефицитную анемию. При этом признаков кровопотери у женщины не обнаружили, а причиной проблемы оказалось нарушение усвоения железа из пищи, сообщает Science XXI.

Ранее у женщины были диагностированы язвенный колит, аутоиммунный гепатит и первичный склерозирующий холангит. Язвенный колит находился в ремиссии, поэтому врачи не связывали анемию с активной потерей крови. Аутоиммунный гепатит поражает печень, а первичный склерозирующий холангит приводит к сужению желчных протоков.

Во время обследования специалисты обнаружили выраженное истончение внутренней оболочки желудка и воспаление тканей с участием иммунных клеток. Эти признаки позволили поставить еще один диагноз — аутоиммунный гастрит.

При таком заболевании нарушается работа клеток желудка, участвующих в выработке кислоты. Она необходима для нормального усвоения железа, поэтому даже при достаточном поступлении этого элемента с пищей организм может испытывать его дефицит.

Врачи пришли к выводу, что анемия у пациентки была связана именно с ухудшением всасывания железа на фоне аутоиммунного гастрита. Авторы работы также допустили, что сочетание нескольких аутоиммунных заболеваний может быть связано между собой, хотя специальные тесты для подтверждения возможного синдрома не проводились.

Лечение включало прием препаратов железа и наблюдение за уровнем витамина В12 и фолиевой кислоты. Медики также запланировали повторное обследование желудка через один-два года, поскольку аутоиммунный гастрит может повышать риск некоторых опухолей.

Случай описан в журнале Frontiers in Immunology. Авторы отмечают, что необъяснимый дефицит железа у людей с аутоиммунными заболеваниями может быть связан не только с питанием или кровопотерей, но и с поражением других органов иммунной системой.

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