Муку в сырники кладу только снаружи: внутри они получаются совсем другой текстуры

С сырниками легко попасть в замкнутый круг: творог кажется слишком влажным, поэтому в него добавляешь еще ложку муки, затем еще одну — и в итоге заготовки прекрасно держат форму, но после жарки становятся плотными и больше напоминают мучные лепешки.

Я теперь поступаю иначе. Если творог достаточно сухой, муку в саму массу почти не добавляю, а использую ее в основном для обваливания сырников снаружи. Тонкий слой помогает сформировать заготовки и дает румяную поверхность, а внутри остается преимущественно творожная масса.

Начинаю с правильного творога

Для 8–10 небольших сырников беру:

творог 5–9% — 400 г;

яичный желток — 1 шт.;

сахар — 1–2 ст. ложки;

соль — щепотка;

мука — 2–3 ст. ложки для формовки;

растительное масло — для жарки.

Главное здесь — консистенция творога. Если открыть пачку и увидеть большое количество сыворотки, отказ от муки проблему не решит.

Такой творог сначала откидываю на сито или аккуратно отжимаю через марлю. Чем меньше лишней жидкости останется, тем проще сформировать сырники без большого количества сухих ингредиентов.

На влажность творога обращают внимание и авторы рецептов «Гастрономъ»: количество муки в сырниках приходится корректировать в зависимости от самого продукта.

Целое яйцо заменяю желтком

На 400 г творога мне обычно хватает одного желтка. Белок добавляет дополнительную жидкость, из-за которой затем может понадобиться больше муки.

Творог соединяю с желтком, сахаром и щепоткой соли. Слишком долго массу не вымешиваю.

С сахаром тоже важно не переборщить. Чем его больше, тем сильнее творожная масса может становиться влажной, а при жарке сладкая поверхность быстрее темнеет.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше муку в сырники я добавляла до тех пор, пока масса не переставала липнуть к рукам. Формировать их было очень удобно, зато внутри они получались плотными. Теперь лучше немного повожусь с мягким творогом, но лишнюю муку в него не вмешиваю».

Мука остается на столе, а не в миске

Рабочую поверхность слегка присыпаю мукой. Творожную массу делю на одинаковые порции и каждую аккуратно обваливаю.

После этого формирую невысокие круглые сырники. Слой муки снаружи должен быть тонким — полностью засыпать заготовки не нужно.

Получается, что мука помогает именно на этапе формовки и жарки, но практически не меняет творожную середину.

Если же масса настолько жидкая, что ее невозможно даже перенести на присыпанную поверхность, проблема, скорее всего, в слишком влажном твороге. В таком случае лучше сначала удалить лишнюю сыворотку, а не пытаться компенсировать ее половиной стакана муки.

Сырники делаю небольшими и толстыми в меру

Слишком толстая заготовка может быстро подрумяниться снаружи, оставаясь недостаточно прогретой в середине. Поэтому сырники делаю примерно одинаковыми и не слишком высокими.

Сковороду заранее разогреваю с небольшим количеством масла. Выкладываю сырники и готовлю на умеренном огне.

Сильный нагрев здесь скорее мешает. Мука и сахар быстро дают цвет, поэтому корочка может стать темной раньше, чем середина успеет прогреться.

Когда первая сторона уверенно подрумянилась, переворачиваю сырник один раз и готовлю вторую.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первую партию я раньше всегда жарила почти на максимальном огне — хотелось быстрее получить красивую корочку. В результате снаружи сырники уже темные, а внутри слишком влажные. Теперь ставлю средний нагрев и не тороплюсь их переворачивать».

Если совсем без муки не получается — добавляю минимум

Этот способ не означает, что мука внутри сырников запрещена. Творог бывает разным, и иногда одной наружной панировки действительно недостаточно.

В таком случае добавляю в массу одну ложку муки или манной крупы, перемешиваю и снова проверяю консистенцию. Лучше двигаться постепенно, чем сразу всыпать несколько ложек.

Для сырников вообще нет одной идеальной пропорции на любой творог. В рецептах «Комсомольской правды» также встречаются разные соотношения творога, яиц и муки — результат во многом зависит от влажности основы.

Разница заметна именно в середине

Мука действительно делает творожную массу удобнее в работе, но вместе с этим меняет текстуру готового блюда.

Поэтому теперь мой принцип простой: сначала беру сухой творог, использую только желток, а основную часть муки оставляю для тонкой панировки снаружи.

Такие сырники чуть сложнее формировать, зато после сковороды разница заметна сразу: сверху получается румяная корочка, а под ней — мягкая творожная середина, а не плотное мучное тесто.

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