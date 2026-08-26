Казань вошла в топ-5 городов по доступности школ
Про Казань
По данным 2ГИС, Казань вошла в пятерку городов-миллионников, где школы расположены ближе всего к жилым домам. Медианное расстояние от дома до ближайшей школы в городе составляет 280 метров.
По этому показателю Казань заняла пятое место среди 16 крупнейших городов России. Выше в рейтинге оказались Москва и Санкт-Петербург, где до школы в среднем 229 метров, Уфа с 275 метрами и Самара с 277 метрами.
В среднем по городам-миллионникам расстояние от жилья до школ составляет 296 метров. За последние пять лет этот показатель сократился с 303 метров.
Всего за пять лет количество школ в российских миллионниках увеличилось на 15%. В 16 крупнейших городах страны сейчас насчитывается более 4 900 школ.
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