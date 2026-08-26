92 рюкзака для будущих первоклассников вручили в Чистополе

В Чистополе вручили 92 рюкзака будущим первоклассникам. Подарки получили дети, которые совсем скоро сядут за парты. Для них 1 сентября станет началом нового этапа жизни.

Внутри каждого ранца — всё необходимое для первых уроков. Тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие школьные мелочи. Такой набор помогает родителям собрать ребёнка в школу, не ударив по семейному бюджету.

Будущие школьники пока беззаботно играют во дворе. Но уже через несколько месяцев они откроют для себя огромную школьную вселенную. В Чистополе эту добрую традицию поддерживают, чтобы каждый ребёнок почувствовал заботу перед важным шагом.