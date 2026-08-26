Новости Татарстана

92 рюкзака для будущих первоклассников вручили в Чистополе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Чистополе вручили 92 рюкзака будущим первоклассникам. Подарки получили дети, которые совсем скоро сядут за парты. Для них 1 сентября станет началом нового этапа жизни.

Внутри каждого ранца — всё необходимое для первых уроков. Тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие школьные мелочи. Такой набор помогает родителям собрать ребёнка в школу, не ударив по семейному бюджету.

Будущие школьники пока беззаботно играют во дворе. Но уже через несколько месяцев они откроют для себя огромную школьную вселенную. В Чистополе эту добрую традицию поддерживают, чтобы каждый ребёнок почувствовал заботу перед важным шагом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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