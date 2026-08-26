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Оземпик неожиданно влияет на нейроны голода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Специалисты Йельского университета выяснили, что препараты для снижения веса, включая Ozempic, могут воздействовать на мозг иначе, чем предполагалось ранее. Речь идет о терапии, связанной с глюкагоноподобным пептидом-1, которая способна приводить к устойчивому уменьшению массы тела на 10–15 процентов и более, сообщает Yale News.

Авторы работы обратили внимание на нейроны AgRP. Раньше их в основном связывали с усилением чувства голода, однако новое исследование показало, что во время лечения семаглутидом эти клетки не просто противодействуют снижению веса.

Семаглутид является действующим веществом препаратов наподобие Ozempic. По данным ученых, при его применении нейроны AgRP включаются в процесс, который помогает поддерживать достигнутое снижение массы тела. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Эксперименты проводили на мышах. Ученые наблюдали за массой тела животных, количеством потребляемой пищи, обменом веществ и расходом энергии во время терапии семаглутидом. Также применялись генетические методы, позволявшие выборочно отключать или удалять нейроны AgRP.

Выяснилось, что у животных без этих нейронов препараты, связанные с глюкагоноподобным пептидом-1, уже не могли поддерживать снижение веса. Это указало на важную роль таких клеток в действии терапии.

Дополнительные исследования с применением электронной микроскопии, молекулярной биологии и электрофизиологии дали неожиданный результат: нейроны AgRP не подавлялись, а активировались. По мнению авторов, реакция мозга на дефицит калорий оказалась сложнее, чем считалось ранее.

Ученые отмечают, что эти клетки могут не мешать похудению, а участвовать в биологическом механизме сохранения результата. Пока выводы основаны на опытах на мышах, поэтому их еще предстоит проверить на людях.

В Йельском университете считают, что открытие может помочь при создании более эффективных препаратов для лечения ожирения.

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