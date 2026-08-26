Ученые предупредили о трехдневной магнитной буре уровня G1

Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, о которых сообщает КП, с 27 по 29 августа Земля окажется в зоне магнитной бури уровня G1. Пик возмущений ожидается 28 августа.

Сейчас магнитосфера спокойна: планетарный индекс Ар составляет около 5 единиц, а Кр находится в зеленой зоне. Однако уже 27 августа вероятность бури вырастет до 51%, а индекс Ар достигнет 22 баллов. В пятницу, 28 августа, шансы на шторм поднимутся до 65%, а значение индекса Ар увеличится до 34 единиц.

По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, солнечные вспышки и геомагнитные возмущения могут вызывать сбои в работе спутников и бортовой электроники, а также кратковременные погрешности в навигации. На бытовом уровне это может отразиться на мобильной связи и GPS. Для людей такая буря не опасна, но у метеозависимых возможны головная боль, перепады давления и сонливость.

Медики советуют в эти дни наладить сон, избегать тяжелых нагрузок, пить больше воды и держать под рукой прописанные лекарства. После бури ученые ожидают затишье: судя по долгосрочному прогнозу, новых серьезных возмущений в ближайшие недели не предвидится.