Сельдь подешевела и вошла в число самых доступных рыб России

Оптовая стоимость тихоокеанской сельди в России снизилась до 110 рублей за килограмм. Благодаря этому она вошла в тройку наиболее доступных видов рыбы на российском рынке, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, пишет РИА Новости.

По словам Зверева, сельдь начала заметно дешеветь еще в прошлом году. Отпускная цена на нее снизилась на 30 процентов. Сейчас оптовая стоимость составляет 110 рублей за килограмм, а цены рыбаков начинаются от 65 рублей.

Глава ВАРПЭ отметил, что тихоокеанская сельдь теперь относится к числу самых доступных видов рыбы в стране. Он выразил надежду, что в розничной торговле она также сохранит статус не только популярного, но и недорогого продукта для покупателей.

По расчетам ассоциации, среднее потребление сельди в России составляет 2,6 килограмма на человека. В этот показатель входят как тихоокеанская, так и атлантическая сельдь.

Ранее сообщалось, что самой доступной рыбой на российском рынке стала путассу. Ее средняя цена составляла 82 рубля за килограмм. После этого тихоокеанская сельдь заняла одно из следующих мест среди бюджетных видов рыбы.

В 2025 году российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди. Вылов превысил 580 тысяч тонн, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.

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