Ключевой мясной белок впервые вырастили в листьях латука

Ученые получили растения салата и табака, способные вырабатывать миоглобин — животный белок, влияющий на свойства мяса. Для этого исследователи изменили хлоропласты растений, сообщает Frontiers in Plant Science.

В ходе эксперимента в хлоропласты салата и табака внесли оптимизированные гены свиного миоглобина. После проверки внедрения ДНК растения вырастили до взрослого состояния и получили от них семена. Испытания показали, что измененный ген передается следующему поколению.

По данным авторов работы, генетически измененные растения сохранили жизнеспособность и способность к размножению. Заметного ухудшения фотосинтеза у них не обнаружили. Ученые также отметили, что миоглобин связывает гем — важную для обменных процессов молекулу, но это не вызвало выраженных нарушений в развитии растений.

В сухой массе салата содержание миоглобина составило около 810 миллиграммов на килограмм. У табака показатель был близким — примерно 800 миллиграммов на килограмм. Эти значения значительно ниже, чем содержание такого белка в мышечной ткани животных.

Авторы считают, что в будущем такой белок можно будет извлекать из листьев и использовать при производстве растительных продуктов, имитирующих мясо. Генетически измененный салат также рассматривается как возможный свежий ингредиент, однако для практического применения технологии потребуются дополнительные исследования.

Исследователи называют результат подтверждением самой возможности такого подхода. В дальнейшем они планируют увеличить выход белка и улучшить включение гема в миоглобин. Кроме того, команда намерена изучить получение в хлоропластах других пищевых и функциональных белков.

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