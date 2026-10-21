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Т2 – лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора

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Т2, российский оператор мобильной связи, лидиру...

пресс-служба T2

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Т2, российский оператор мобильной связи, лидирует по количеству базовых станций 5G c показателем 4093 объекта – на 3222 станции больше, чем у ближайшего конкурента. Об этом заявил Роскомнадзор на форуме «СПЕКТР-2026». Тем самым на T2 приходится почти 70% построенной «большой четверкой» инфраструктуры 5G.

Т2 занимает первое место по количеству базовых станций 5G – данные опубликовал Роскомнадзор. С момента запуска пятого поколения компания нарастила объем телеком-инфраструктуры на 25% – сейчас количество объектов достигло 5000 базовых станций.

Подход и цели оператора в развитии технологии отличаются от целей конкурентов по рынку: Т2 не гонится за количеством новых городов с ограниченной инфраструктурой и точечными участками, а планомерно увеличивает покрытие сети 5G в уже запущенных миллионниках. Т2 дал клиентам полноценный доступ к новой технологии сразу после старта. Сейчас 5G воспользовались уже более 800 тысяч человек, число таких абонентов продолжает расти.

Сеть пятого поколения Т2 запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Красноярске и Волгограде. Покрытие технологией составляет 40-80% в зависимости от города. За месяц после запуска продажи смартфонов с поддержкой 5G в салонах Т2 выросли на 70%, что говорит о высоком интересе пользователей к новой технологии. Пиковые скорости на сети – 800 Мбит/с, это в 4-5 раз выше скоростей LTE.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Объективные данные регулятора доказывают, что уже на старте Т2 запустил не пилотную, «на пятачке», а настоящую сеть 5G. Нашей целью было предоставлять достойное покрытие, поэтому в семи городах технология 5G организована на 40-80% инфраструктуры. Мы никогда не пытались искусственно расширить список городов запуска, включив несколько базовых станций в маркетинговых целях. При этом за прошедший месяц с момента запуска 5G мы увеличили парк базовых станций на четверть. Мы видим спрос на технологию и следим за тем, чтобы качество пользования сетью пятого поколения отвечало требованиям клиентов».

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