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96% казанцев проверяют входящие письма на безопасность

Анастасия Шарова Автор статьи
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Более половины опрошенных казанцев (55%) считают, что способны самостоятельно отличить мошенническое электронное письмо от безопасного. Однако только 32% проверяют адрес отправителя перед открытием сообщения. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Почты Mail и Hi-Tech Mail.

Всего 96% участников опроса обращают внимание на безопасность входящих писем и прикрепленных файлов. Наибольшее подозрение вызывают предложения получить подарки или денежные выплаты — на них настороженно реагируют почти 70% респондентов.

Еще 58% опасаются сообщений с сомнительными ссылками и вложениями. Для 22% поводом для недоверия становится сам факт неожиданного получения письма.

Что беспокоит пользователей в интернете

Половина опрошенных жителей Казани больше всего опасается утечки персональной информации. Возможное заражение устройств вирусами и списание денег с банковских карт беспокоят по 43% респондентов.

Около 40% участников исследования боятся лишиться доступа к своим аккаунтам, а 27% — потерять фотографии и документы.

Для защиты от интернет-угроз 65% опрошенных избегают подозрительных ссылок, тогда как 52% полагаются на собственную внимательность.

Кто отвечает за безопасность данных

По мнению 38% респондентов, ответственность за защиту информации должны разделять пользователи и цифровые сервисы. Еще 35% считают, что безопасность преимущественно зависит от действий самого человека.

Среди технических средств защиты 26% участников опроса доверяют двухфакторной аутентификации, а 17% — встроенным механизмам почтовых сервисов.

В Почте Mail напомнили, что для снижения риска мошенничества необходимо проверять отправителей сообщений и избегать открытия неизвестных ссылок и вложений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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