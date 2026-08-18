Не у нас

Производитель раскрыл характеристики гибридного Genesis GV80

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Кроссовер Genesis GV80 получил новую гибридную модификацию с 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Силовую установку дополнили стартер-генератором и электромотором, сообщает Genesis.

Суммарная мощность гибридной системы составила 352 лошадиные силы.

По данным производителя, расход топлива у новой версии снизился на 25 процентов по сравнению с обычным бензиновым вариантом.

Кроссовер может передвигаться только на электротяге на скорости до 30 километров в час.

После достижения этой отметки бензиновый двигатель подключается плавно. При резком ускорении электромотор помогает обеспечить дополнительную тягу.

Инженеры также изменили передаточное число главной передачи и доработали элементы трансмиссии. Это позволило уменьшить шум и вибрации в салоне.

Кроме того, за счет удаления части деталей редуктора заднего хода масса автомобиля снизилась.

Гибридный Genesis GV80 стал первой моделью концерна Hyundai с аккумуляторной батареей, оснащенной жидкостным охлаждением.

Такое решение позволяет использовать климат-контроль и бортовую электронику во время стоянки без запуска бензинового двигателя.

Официальная премьера новинки запланирована на следующий месяц. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

7 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

барьер что это

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

копирайтер маркетолог в Санкт-Петербурге

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта