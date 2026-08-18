Производитель раскрыл характеристики гибридного Genesis GV80
Кроссовер Genesis GV80 получил новую гибридную модификацию с 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Силовую установку дополнили стартер-генератором и электромотором, сообщает Genesis.
Суммарная мощность гибридной системы составила 352 лошадиные силы.
По данным производителя, расход топлива у новой версии снизился на 25 процентов по сравнению с обычным бензиновым вариантом.
Кроссовер может передвигаться только на электротяге на скорости до 30 километров в час.
После достижения этой отметки бензиновый двигатель подключается плавно. При резком ускорении электромотор помогает обеспечить дополнительную тягу.
Инженеры также изменили передаточное число главной передачи и доработали элементы трансмиссии. Это позволило уменьшить шум и вибрации в салоне.
Кроме того, за счет удаления части деталей редуктора заднего хода масса автомобиля снизилась.
Гибридный Genesis GV80 стал первой моделью концерна Hyundai с аккумуляторной батареей, оснащенной жидкостным охлаждением.
Такое решение позволяет использовать климат-контроль и бортовую электронику во время стоянки без запуска бензинового двигателя.
Официальная премьера новинки запланирована на следующий месяц. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.
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