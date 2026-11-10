Профессор Щербаков назвал профессии, которые появятся в будущем

Развитие искусственного интеллекта, робототехники и технологий защиты данных может привести к появлению новых специальностей на российском рынке труда. Профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Щербаков выделил четыре перспективных направления профессиональной деятельности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению учёного, в ближайшие годы работодателям могут понадобиться специалисты по управлению роботами, защите персональной информации, составлению рационов для сельскохозяйственных животных и обработке больших потоков сведений.

Одной из таких профессий Щербаков назвал руководителя роботизированных систем. Его задачей станет организация работы устройств, использующих искусственный интеллект. В частности, подобные машины смогут выполнять обязанности курьеров и консьержей.

Ещё одно перспективное направление связано с защитой личных данных. Специалисты, которых эксперт назвал цифровыми телохранителями, будут помогать людям контролировать распространение информации о себе в интернете.

В их обязанности также войдёт отслеживание цифрового следа — сведений, которые остаются после действий пользователя в сети.

Отдельное место в прогнозе занимает сельское хозяйство. По словам профессора, в этой отрасли могут появиться специалисты по питанию животных, разрабатывающие индивидуальные рационы.

Такие сотрудники будут подбирать схемы кормления с учётом особенностей животных. Предполагается, что их работа позволит улучшать качество производимых мяса и молока.

Четвёртой профессией будущего Щербаков назвал специалиста по фильтрации информационного шума.

Его деятельность будет связана с настройкой алгоритмов, которые помогают отбирать необходимые пользователю сведения. Главная задача такого работника — уменьшать поток лишней информации и делать получение важных данных более удобным.

Все четыре специальности, по оценке профессора, связаны с изменениями в технологиях и способах организации труда. При этом речь идёт о прогнозируемых направлениях занятости, а не об утверждённом перечне новых профессий.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года отечественной экономике потребуется привлечь около 12 миллионов работников.

Эта потребность включает как сотрудников для новых рабочих мест, так и специалистов, которые заменят выходящих на пенсию граждан.

Таким образом, по мере развития технологий российский рынок труда может пополниться профессиями, объединяющими управление автоматизированными устройствами, защиту информации и работу с интеллектуальными системами.

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