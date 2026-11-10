Злоупотребление алкоголем обошлось экономике РФ в 1,484 трлн рублей

Злоупотребление алкогольными напитками ежегодно наносит российской экономике ущерб, который исчисляется триллионами рублей. По итогам 2025 года исследователи Сеченовского университета оценили совокупные потери в 1,484 трлн рублей, что соответствует приблизительно 0,7% валового внутреннего продукта страны. Результаты исследования представил профессор Андрей Куликов, сообщает «Газета.Ru».

Специалисты изучили экономические последствия чрезмерного употребления спиртного, разделив связанные с ним расходы на прямые и косвенные. Наибольшая финансовая нагрузка, согласно расчётам, приходится не на лечение заболеваний, а на потери, возникающие из-за снижения трудоспособности и преждевременной смертности населения.

Размер косвенного ущерба учёные оценили в 1,399 трлн рублей. Эта сумма составляет подавляющую часть общих экономических потерь.

По словам Куликова, более 95% непрямых затрат приходится на недополученный валовой внутренний продукт. Основными причинами становятся ранняя смерть людей трудоспособного возраста и снижение производительности труда.

Кроме того, исследователи учитывали социальные расходы, связанные с последствиями алкогольной зависимости. В расчёты вошли затраты на содержание детей, оставшихся без родителей или лишившихся родительского попечения из-за злоупотребления спиртным взрослыми.

Также специалисты оценивали расходы на содержание осуждённых и обеспечение работы медицинских вытрезвителей.

Отдельную категорию составили прямые затраты системы здравоохранения. Их минимальный размер исследователи оценили примерно в 85 млрд рублей.

Для сравнения, в аналогичных расчётах за 2017 год расходы на медицинскую помощь превышали 130 млрд рублей. Однако такое различие не обязательно свидетельствует о сокращении фактических затрат на лечение.

Куликов пояснил, что при проведении нового исследования учёные сознательно использовали сдержанный подход. Они включили в расчёты заболевания, наиболее тесно связанные с употреблением алкоголя.

Кроме того, специалисты ориентировались на минимальную оценку числа пациентов — около 3,2 млн человек. При этом верхняя оценка количества россиян, злоупотребляющих спиртными напитками, превышает 9,5 млн.

Исследователи также обратили внимание на изменения в потреблении алкоголя за последние годы.

Согласно приведённым данным, в 2008 году на одного жителя России приходилось в среднем 15,7 литра чистого спирта в год. К 2025 году этот показатель сократился до 8,06 литра.

Несмотря на положительную динамику, специалисты отмечают, что уменьшение общего потребления не устраняет проблему чрезмерного употребления алкоголя отдельными группами населения.

Андрей Куликов связал эту особенность с так называемой северной моделью употребления спиртного. Для неё характерны сравнительно редкие, но продолжительные эпизоды употребления больших доз алкогольных напитков.

Таким образом, даже при снижении числа потребителей сохраняются риски, связанные с тяжёлыми формами алкогольной зависимости и последствиями чрезмерного употребления.

Дополнительные сведения о распространённости употребления спиртного предоставил Росстат. Согласно результатам опроса за 2024 год, алкоголь употребляли 54,4% жителей России старше 15 лет.

По сравнению с аналогичным исследованием двухлетней давности этот показатель снизился на 2,9 процентного пункта.

При этом 4,9% опрошенных сообщили, что употребляют алкоголь несколько раз в неделю.

Авторы исследования считают необходимым продолжать профилактическую работу, уделяя особое внимание распространению информации о последствиях злоупотребления спиртным.

В качестве одного из возможных направлений они рассматривают изменение сложившейся культуры употребления алкоголя. В частности, специалисты обсуждают переход от эпизодического употребления больших доз к так называемой южной модели, для которой характерны меньшие количества спиртного во время еды.

Кроме того, исследователи предлагают развивать альтернативные способы организации праздников и досуга, не связанные с чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

По оценке учёных, последовательная профилактика и изменение потребительских привычек могут способствовать дальнейшему сокращению экономических и социальных потерь.

Таким образом, несмотря на снижение среднего потребления спиртного, алкоголь продолжает создавать значительную нагрузку на российскую экономику. Основную часть ущерба исследователи связывают с преждевременной смертностью, утратой трудоспособности и снижением производительности труда.

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