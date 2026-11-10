Арина Соболенко начала с победы над Каролиной Муховой на Итоговом турнире

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации, который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В первом матче группового этапа спортсменка обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Победа также позволила белоруске повторить необычное статистическое достижение. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Встреча состоялась 9 ноября 2026 года в рамках второго квартета группового этапа. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Первый сет получился напряжённым. Обе спортсменки неоднократно перехватывали инициативу, однако ни одной из них не удалось надолго закрепить преимущество.

Мухова дважды выходила вперёд с брейком. Особенно близко к победе в партии чешская теннисистка оказалась при счёте 5:4, когда получила возможность подать на сет.

Однако Соболенко сумела выиграть следующий гейм на приёме и восстановила равновесие. В дальнейшем соперницы довели партию до решающего розыгрыша.

На тай-брейке белоруска действовала увереннее и добилась победы со счётом 7:2, завершив первый сет в свою пользу.

Во второй партии борьба оставалась упорной. Соболенко вновь получила преимущество и при счёте 5:4 вышла подавать на матч.

Мухова смогла отыграться и сравняла счёт, но развить успех ей не удалось. Белорусская спортсменка сразу выиграла гейм на приёме, после чего успешно завершила встречу на собственной подаче.

Матч закончился победой Соболенко в двух сетах — 7:6 (7:2), 7:5.

Этот результат стал для белорусской теннисистки 13-й победой за всю историю её выступлений на Итоговых турнирах.

По данным статистической службы OptaAce, Соболенко сравнялась по количеству выигранных встреч с француженкой Мари Пирс среди спортсменок, которым ни разу не удавалось завоевать титул на этих соревнованиях.

Таким образом, обе теннисистки имеют по 13 побед на Итоговых турнирах без чемпионского звания.

При этом Соболенко сохраняет возможность улучшить показатель, поскольку продолжает борьбу за главный трофей нынешнего сезона.

Следующей соперницей белорусской спортсменки станет россиянка Мирра Андреева.

Андреева также успешно начала групповой этап, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину. Предстоящая встреча двух теннисисток станет важной для распределения мест во втором квартете.

Итоговый турнир проходит в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября 2026 года. В одиночном разряде участвуют восемь теннисисток, распределённых по двум группам.

По итогам групповых матчей две лучшие участницы каждого квартета получат право выступить в полуфинале.

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