Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

В татарской кухне есть мясная закуска, которая выглядит эффектно даже без сложного оформления. Калжа — это ароматный рулет из цельного куска мяса, натёртого чесноком, солью и специями. После приготовления его нарезают тонкими ломтиками и подают к столу с зеленью, овощами или домашними соленьями.

В отличие от привычных рулетов с сыром, грибами или овощной начинкой, здесь главную роль играет само мясо. Правильно приготовленная калжа получается сочной, плотной и ароматной. Её можно подать горячей на семейный ужин или охладить и использовать вместо покупной мясной нарезки.

Что такое калжа

Калжа — традиционное мясное блюдо татарской кухни. Для его приготовления используют цельный пласт мяса, который натирают приправами, сворачивают рулетом и закрепляют кулинарной нитью.

В разных домашних рецептах встречаются говядина, баранина и другие виды мяса. Способы приготовления также различаются: рулет могут предварительно обжаривать, тушить или доводить до готовности в бульоне.

Один из удобных домашних вариантов — калжа из говядины с чесноком, чёрным перцем и луком. Она получается ароматной, хорошо сохраняет форму и подходит для нарезки.

Какие продукты понадобятся

На 5–6 порций:

говядина одним пластом — 800 г;

чеснок — 5 зубчиков;

репчатый лук — 1 крупная головка;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 1–1,5 ч. л.;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л. по желанию;

лавровый лист — 2 шт.;

вода или мясной бульон — 300–400 мл.

Также понадобится прочная кулинарная нить, подходящая для термической обработки.

Для рулета лучше выбирать достаточно широкий кусок говядины, который можно раскрыть в пласт толщиной примерно 1,5–2 см.

Как приготовить татарскую калжу

Промойте мясо при необходимости не требуется: достаточно обсушить его бумажными полотенцами. Удалите крупные плёнки и сухожилия. Если кусок толстый, аккуратно надрежьте его вдоль, не доходя до края, и раскройте как книгу. Накройте пищевой плёнкой и слегка отбейте, чтобы получить пласт примерно одинаковой толщины. Очистите чеснок и пропустите через пресс. Смешайте чеснок с солью, чёрным перцем и кориандром. Равномерно натрите мясо полученной смесью с обеих сторон. Плотно сверните пласт рулетом, стараясь не оставлять крупных пустот. Перевяжите рулет кулинарной нитью в нескольких местах. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или сотейнике. Обжарьте калжу со всех сторон до лёгкой румяной корочки, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Добавьте нарезанный крупными кусочками лук и лавровый лист. Влейте горячую воду или бульон примерно до трети высоты рулета. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 1,5–2 часов, периодически переворачивая и при необходимости подливая жидкость. Проверьте готовность: мясо должно стать мягким, а его внутренняя температура — достичь безопасного значения не ниже 63 °C с последующим отдыхом не менее трёх минут. Для мягкости говядины при длительном тушении обычно требуется более высокая температура. Готовый рулет оставьте на 15–20 минут, затем осторожно снимите нить.

Если калжа предназначена для холодной нарезки, полностью охладите её в холодильнике и только после этого нарежьте тонкими ломтиками.

Почему мясо лучше сворачивать плотным рулетом

Главный секрет красивой калжи — правильная форма.

Если свернуть мясо слишком свободно, во время тушения внутри могут образоваться пустоты, а готовый рулет будет распадаться при нарезке.

Поэтому пласт нужно аккуратно подтягивать при сворачивании и надёжно фиксировать нитью.

При этом не стоит затягивать её настолько сильно, чтобы она глубоко врезалась в мясо.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если хотите получить аккуратные тонкие ломтики, не нарезайте калжу сразу после тушения. Дайте рулету полностью остыть, затем уберите в холодильник на несколько часов. Охлаждённое мясо лучше держит форму, а срез получается ровным и красивым.

Какое мясо лучше выбрать

Для домашней калжи особенно хорошо подходят куски говядины с умеренным количеством соединительной ткани и небольшими жировыми прослойками.

Слишком постное мясо при длительном тушении может получиться суховатым.

Говяжья грудинка без костей или подходящий пласт пашины способны дать хороший результат, если правильно подготовить мясо.

Баранина также подходит для калжи. Она обладает более выраженным вкусом и хорошо сочетается с чесноком и чёрным перцем.

Главное — выбирать цельный кусок, который можно свернуть без разрывов.

Нужно ли мариновать мясо заранее

Это необязательно, но предварительная выдержка с приправами помогает получить более равномерный вкус.

Если есть время, натрите мясо чесноком, солью и специями, затем накройте и уберите в холодильник на 2–4 часа.

После этого сформируйте рулет и приступайте к приготовлению.

Не оставляйте сырое мясо мариноваться при комнатной температуре.

Почему калжа иногда получается жёсткой

Чаще всего проблема связана с недостаточным временем приготовления или неправильно выбранным куском мяса.

Говядина с большим количеством соединительной ткани требует продолжительного тушения при умеренной температуре.

Если готовить её на сильном огне, жидкость быстро выкипит, а мясо может остаться жёстким.

Поэтому лучше поддерживать слабое кипение и следить, чтобы на дне посуды постоянно оставался бульон.

Если через полтора часа мясо ещё плотное, продолжайте тушить, периодически проверяя мягкость.

Можно ли приготовить калжу в духовке

Да, это удобная альтернатива тушению на плите.

Сначала сформируйте рулет и обжарьте его до лёгкой корочки.

Затем переложите в форму с крышкой, добавьте лук, лавровый лист и немного горячего бульона.

Готовьте при 160–170 °C примерно 1,5–2,5 часа в зависимости от размера и вида мяса.

Форма должна быть закрыта, чтобы жидкость не испарялась слишком быстро.

В конце приготовления можно ненадолго снять крышку для более выраженной румяной поверхности.

Какие специи подходят для калжи

Традиционный вкус мясного рулета не требует большого количества приправ.

Основу составляют чеснок, соль и чёрный перец.

При желании можно добавить немного кориандра, зиры или лаврового листа.

Однако не стоит использовать слишком много ароматных специй одновременно: они могут перебить естественный вкус мяса.

Если готовите калжу впервые, лучше начать с простого сочетания чеснока и перца.

С чем подавать татарскую калжу

Горячую калжу можно подать с отварным картофелем, тушёными овощами или рассыпчатой гречкой.

Для холодной закуски особенно хорошо подходят:

свежие огурцы и помидоры;

маринованный лук;

домашние солёные огурцы;

свежая зелень;

горчица или хрен.

На праздничном столе калжу удобно нарезать тонкими ломтиками и выложить веером на большое блюдо.

Как хранить готовый мясной рулет

После приготовления калжу необходимо своевременно охладить и убрать в холодильник.

Хранить её лучше в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C.

Готовую говядину желательно употребить в течение 3–4 дней.

Если планируете хранить рулет дольше, его можно заморозить порционными кусочками.

Для размораживания лучше использовать холодильник, а не оставлять мясо на кухонном столе.

Калжа — хороший пример того, как из цельного куска мяса и нескольких простых приправ можно приготовить выразительную праздничную закуску. Чеснок придаёт аромат, медленное тушение помогает размягчить говядину, а плотное сворачивание позволяет получить красивый рулет. Такое блюдо одинаково уместно и на семейном ужине, и в составе холодной мясной нарезки.

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