Казанцы требуют остановить перестройку Мергасовского дома

Общественники запустили петицию против перестройки Мергасовского дома на улице Дзержинского, 18. Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры настаивает на обсуждении будущего здания с независимыми экспертами.

Обращение на change.org уже подписали 63 человека, еще более 50 подписей собрали вживую на встрече неравнодушных горожан. Письмо адресовано главе республики. По мнению градозащитников, документы, на которых основан проект переделки, содержат критические нарушения.

Активисты предупреждают: если строители разберут несущие конструкции, возведут подземный паркинг на месте карстовых пород и изменят высотные отметки, Казань лишится памятника. В петиции говорится, что такой подход подменяет реставрацию полным разбором здания. Общественники опасаются, что история Мергасовского дома станет прецедентом для других исторических построек.

Подписанты требуют созвать заседание Научно-методического совета при комитете по охране объектов культурного наследия с приглашением независимых экспертов и до этого приостановить строительные работы. В ТРО ВООПИК заявили, что заседания совета не проводились с 2024 года, а возражения более 30 экспертов чиновники отклонили, что вызывает недоверие к решениям госоргана.

Напомним, в сентябре стало известно о планах превратить Мергасовский дом в элитный жилой комплекс с двухуровневыми квартирами, подземным паркингом, лифтом и зимним садом. Комитет утверждает, что частичный разбор невозможен из-за 60-процентной утраты конструкций. ВООПИК уже подал иск к комитету по охране ОКН РТ.