Новости Казани

Казанцы требуют остановить перестройку Мергасовского дома

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Градозащитники Казани собирают подписи против п...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Общественники запустили петицию против перестройки Мергасовского дома на улице Дзержинского, 18. Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры настаивает на обсуждении будущего здания с независимыми экспертами.

Обращение на change.org уже подписали 63 человека, еще более 50 подписей собрали вживую на встрече неравнодушных горожан. Письмо адресовано главе республики. По мнению градозащитников, документы, на которых основан проект переделки, содержат критические нарушения.

Активисты предупреждают: если строители разберут несущие конструкции, возведут подземный паркинг на месте карстовых пород и изменят высотные отметки, Казань лишится памятника. В петиции говорится, что такой подход подменяет реставрацию полным разбором здания. Общественники опасаются, что история Мергасовского дома станет прецедентом для других исторических построек.

Подписанты требуют созвать заседание Научно-методического совета при комитете по охране объектов культурного наследия с приглашением независимых экспертов и до этого приостановить строительные работы. В ТРО ВООПИК заявили, что заседания совета не проводились с 2024 года, а возражения более 30 экспертов чиновники отклонили, что вызывает недоверие к решениям госоргана.

Напомним, в сентябре стало известно о планах превратить Мергасовский дом в элитный жилой комплекс с двухуровневыми квартирами, подземным паркингом, лифтом и зимним садом. Комитет утверждает, что частичный разбор невозможен из-за 60-процентной утраты конструкций. ВООПИК уже подал иск к комитету по охране ОКН РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Интересное в Казани

21 час назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

как удалить плесень в ванной с силикона

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

Кулинария

день назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

шуба напрокат в Ростове-на-Дону

Гид по районам

день назад

Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Не у нас

21 час назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Кулинария

день назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Не у нас

21 час назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию
Новости Татарстана
27 минут назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцы избежали вылета из шоу «Титаны» и приблизились к 10 млн рублей

Польза

20 часов назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Кулинария

5 часов назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

Кулинария

9 часов назад

Макароны можно не варить в кастрюле: итальянский метод приготовления прямо в соусе делает вкус насыщеннее
Картофельный экспорт из Татарстана вырос на 51%
Новости Татарстана
3 часа назад

Картофельный экспорт из Татарстана вырос на 51%

Новости Татарстана

10 часов назад

В Лениногорске обновили более 15 км водовода за два года

Кулинария

11 часов назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Наука

12 часов назад

Школьник из Казани завоевал золото на международной олимпиаде по химии
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
4 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»