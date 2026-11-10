В Москве сообщили, какие налоговые вычеты могут получить семьи с детьми

Российские семьи с детьми могут вернуть часть денег, потраченных на образование, медицинские услуги и спортивные занятия. Кроме того, родители имеют право на стандартный налоговый вычет, который уменьшает сумму дохода, облагаемого налогом. Об условиях предоставления такой поддержки сообщили в Департаменте финансов Москвы, передаёт ТАСС в публикации «Новости Mail».

В ведомстве пояснили, что налоговое законодательство предусматривает несколько способов снижения финансовой нагрузки на родителей. При соблюдении установленных требований разные виды вычетов можно использовать одновременно.

Сколько можно получить за каждого ребёнка

Стандартный налоговый вычет предоставляют гражданам, которые воспитывают детей и получают доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.

На эту меру поддержки могут претендовать не только родители, но и усыновители, опекуны, попечители, а также приёмные родители.

С 2025 года ежемесячный размер стандартного вычета составляет 1400 рублей на первого ребёнка. На второго предусмотрено 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего — 6000 рублей.

Для родителей детей с инвалидностью действует дополнительный вычет в размере 12 тысяч рублей при соблюдении установленных законом условий.

Если ребёнка воспитывает единственный родитель, сумму стандартного вычета могут удвоить. Аналогичная возможность предусмотрена при отказе одного родителя от вычета в пользу другого.

Однако такая льгота действует не весь год без ограничений. Её предоставляют до месяца, в котором доход получателя, рассчитанный с начала года, превысит 450 тысяч рублей.

Важно учитывать, что перечисленные суммы представляют собой размеры налоговых вычетов, а не деньги, которые государство ежемесячно перечисляет родителям. Фактическая экономия зависит от применяемой ставки налога.

Как вернуть деньги за образование

Родители также вправе оформить социальный налоговый вычет за очное обучение ребёнка.

В перечень подходящих образовательных услуг входят занятия в детских садах, школах, колледжах, университетах и учреждениях дополнительного образования.

Вернуть часть расходов можно и за посещение образовательных кружков или секций. Главное условие — организация либо индивидуальный предприниматель должны иметь законное право оказывать соответствующие услуги.

Такой вычет предоставляют за обучение детей до 24 лет.

С 2024 года максимальная сумма расходов, которую родители могут учитывать при оформлении вычета на образование каждого ребёнка, составляет 110 тысяч рублей в год.

При ставке налога 13% это позволяет вернуть до 14 300 рублей за год.

Указанный предел расходов действует в общей сложности для обоих родителей одного ребёнка.

Какие расходы на лечение и спорт учитываются

Дополнительную возможность вернуть часть уплаченного налога предоставляют затраты на медицинскую помощь детям и физкультурно-оздоровительные занятия.

Общий годовой лимит расходов по этим и другим социальным вычетам, подпадающим под единое ограничение, составляет 150 тысяч рублей.

При ставке налога 13% максимальный возврат с такой суммы достигает 19 500 рублей.

При этом расходы на отдельные виды дорогостоящего лечения учитывают по специальным правилам. Общий предел в 150 тысяч рублей на них не распространяется.

Вычет на лечение и спортивные занятия обычно предоставляют за детей младше 18 лет. Если ребёнок учится очно, возрастное ограничение может составлять 24 года.

Для компенсации расходов на физкультурно-оздоровительные услуги необходимо проверить, включена ли спортивная организация или индивидуальный предприниматель в перечень, утверждённый Министерством спорта России.

Как оформить возврат налога

В Департаменте финансов Москвы назвали три основных способа получения налогового вычета.

Первый предполагает обращение к работодателю в течение года. В этом случае налоговую льготу применяют при расчёте доходов работника после подтверждения права на неё.

Второй способ — упрощённое оформление через налоговую службу. Такой порядок доступен по определённым видам расходов, совершённых начиная с 2024 года.

Для этого гражданину необходимо обратиться в организацию, которая оказала образовательные, медицинские или спортивные услуги, с просьбой передать необходимые сведения налоговикам.

Если организация направит данные и соблюдены условия упрощённого порядка, Федеральная налоговая служба подготовит заявление в личном кабинете налогоплательщика. Гражданину останется проверить информацию и подписать документ.

Третий вариант предусматривает самостоятельную подачу налоговой декларации с подтверждением понесённых расходов.

Например, оформить возврат по расходам за 2026 год через декларацию можно будет начиная с 2027 года.

В ведомстве подчеркнули, что стандартный вычет на детей разрешается совмещать с социальными. Однако каждый из них имеет собственные ограничения.

При этом вернуть больше налога, чем гражданин уплатил за соответствующий период, невозможно.

Таким образом, родители могут одновременно использовать несколько предусмотренных законом мер поддержки. Для этого необходимо учитывать возраст детей, характер расходов, действующие лимиты и наличие облагаемого налогом дохода.

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