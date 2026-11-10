Не у нас

Yle: Финляндия ограничит выдачу краткосрочных рабочих виз для атлетов из РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Правительство Финляндии готовит дополнительные ограничения на въезд российских спортсменов. Власти страны намерены изменить действующие визовые правила, чтобы прекратить выдачу краткосрочных рабочих виз гражданам России, приезжающим для участия в соревнованиях. Соответствующее решение могут принять уже 12 ноября 2026 года, сообщает Yle.

По информации финского издания, Министерство иностранных дел страны в ускоренном порядке разрабатывает поправки к ранее утверждённым правилам въезда россиян.

Ожидается, что правительство рассмотрит новые ограничения на пленарном заседании в четверг, 12 ноября. Главная цель изменений — закрыть возможность получения краткосрочных рабочих виз для российских спортсменов.

Финляндия существенно ограничила туристические поездки граждан России ещё в 2022 году. Однако действующие правила предусматривают исключения для отдельных категорий путешественников.

Одно из таких исключений позволяет россиянам оформлять въездные документы для работы продолжительностью менее 90 суток.

До настоящего времени этой возможностью могли пользоваться и профессиональные спортсмены, которым требовалось приехать в Финляндию для участия в международных турнирах.

Теперь финские власти собираются пересмотреть соответствующее положение, чтобы ограничить въезд российских участников соревнований.

При этом новые требования не предполагают аннулирования уже выданных виз. Граждане России, имеющие действующие въездные документы, смогут воспользоваться ими в пределах установленных условий.

В частности, ограничения не должны затронуть российских хоккеистов, которые получили визы для участия в запланированных на этой неделе матчах Национальной хоккейной лиги в Финляндии.

В Министерстве иностранных дел ранее пояснили, что поправки внесут в принципиальное решение правительства, регулирующее поездки россиян. Последний раз этот документ обновляли летом 2023 года.

Существующие правила содержат десять исключений, позволяющих отдельным категориям российских граждан получать финские визы.

Среди них — члены семей постоянно проживающих в Финляндии россиян, работники транспортной отрасли и деловые путешественники. Также предусмотрены отдельные основания для поездок, связанных с обслуживанием принадлежащей гражданам недвижимости.

Большую часть этих исключений власти намерены сохранить. Таким образом, речь не идёт о полном запрете въезда в Финляндию для всех граждан России.

В финском правительстве также уточнили, что принципиальное решение не имеет статуса закона. Поэтому для изменения действующего порядка не потребуется отдельное одобрение парламента.

При этом рассмотрение конкретных визовых заявлений останется в ведении уполномоченных органов. Они продолжат учитывать действующее законодательство и утверждённую правительством визовую политику.

Окончательное решение о новых ограничениях ожидается 12 ноября. До его принятия речь идёт о планируемом ужесточении правил, а не о вступившем в силу запрете.

Может быть интересно:

  1. Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка
  2. В Италии этот овощ запекают с сыром: фенхель становится нежным и почти теряет свой резкий вкус
  3. Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой
  4. Натираю кабачки, добавляю сыр и жарю: турецкие мюджвер разлетаются со стола ещё горячими
  5. Макароны можно не варить в кастрюле: итальянский метод приготовления прямо в соусе делает вкус насыщеннее

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Интересное в Казани

23 часа назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

чего боятся домашние клопы

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

Кулинария

день назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

адвокат по вопросам миграции в Краснодаре

Гид по районам

день назад

Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Не у нас

22 часа назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Кулинария

день назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Не у нас

22 часа назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию
Новости Татарстана
час назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Не у нас

22 минуты назад

Солнечная мегабуря ускорила электроны внутри защитного барьера Земли в космосе

Польза

21 час назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Не у нас

26 минут назад

В Москве сообщили, какие налоговые вычеты могут получить семьи с детьми

Не у нас

27 минут назад

Профессор Щербаков назвал профессии, которые появятся в будущем
Казанцы требуют остановить перестройку Мергасов...
Новости Казани
3 часа назад

Казанцы требуют остановить перестройку Мергасовского дома

Не у нас

29 минут назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Не у нас

31 минуту назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Не у нас

32 минуты назад

Злоупотребление алкоголем обошлось экономике РФ в 1,484 трлн рублей
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
4 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»