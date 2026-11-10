Yle: Финляндия ограничит выдачу краткосрочных рабочих виз для атлетов из РФ

Правительство Финляндии готовит дополнительные ограничения на въезд российских спортсменов. Власти страны намерены изменить действующие визовые правила, чтобы прекратить выдачу краткосрочных рабочих виз гражданам России, приезжающим для участия в соревнованиях. Соответствующее решение могут принять уже 12 ноября 2026 года, сообщает Yle.

По информации финского издания, Министерство иностранных дел страны в ускоренном порядке разрабатывает поправки к ранее утверждённым правилам въезда россиян.

Ожидается, что правительство рассмотрит новые ограничения на пленарном заседании в четверг, 12 ноября. Главная цель изменений — закрыть возможность получения краткосрочных рабочих виз для российских спортсменов.

Финляндия существенно ограничила туристические поездки граждан России ещё в 2022 году. Однако действующие правила предусматривают исключения для отдельных категорий путешественников.

Одно из таких исключений позволяет россиянам оформлять въездные документы для работы продолжительностью менее 90 суток.

До настоящего времени этой возможностью могли пользоваться и профессиональные спортсмены, которым требовалось приехать в Финляндию для участия в международных турнирах.

Теперь финские власти собираются пересмотреть соответствующее положение, чтобы ограничить въезд российских участников соревнований.

При этом новые требования не предполагают аннулирования уже выданных виз. Граждане России, имеющие действующие въездные документы, смогут воспользоваться ими в пределах установленных условий.

В частности, ограничения не должны затронуть российских хоккеистов, которые получили визы для участия в запланированных на этой неделе матчах Национальной хоккейной лиги в Финляндии.

В Министерстве иностранных дел ранее пояснили, что поправки внесут в принципиальное решение правительства, регулирующее поездки россиян. Последний раз этот документ обновляли летом 2023 года.

Существующие правила содержат десять исключений, позволяющих отдельным категориям российских граждан получать финские визы.

Среди них — члены семей постоянно проживающих в Финляндии россиян, работники транспортной отрасли и деловые путешественники. Также предусмотрены отдельные основания для поездок, связанных с обслуживанием принадлежащей гражданам недвижимости.

Большую часть этих исключений власти намерены сохранить. Таким образом, речь не идёт о полном запрете въезда в Финляндию для всех граждан России.

В финском правительстве также уточнили, что принципиальное решение не имеет статуса закона. Поэтому для изменения действующего порядка не потребуется отдельное одобрение парламента.

При этом рассмотрение конкретных визовых заявлений останется в ведении уполномоченных органов. Они продолжат учитывать действующее законодательство и утверждённую правительством визовую политику.

Окончательное решение о новых ограничениях ожидается 12 ноября. До его принятия речь идёт о планируемом ужесточении правил, а не о вступившем в силу запрете.

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