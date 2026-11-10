Натираю кабачки, добавляю сыр и жарю: турецкие мюджвер разлетаются со стола ещё горячими
ПроКазань
Кабачки можно не только тушить или запекать. В Турции из них готовят мюджвер — румяные овощные оладьи с зеленью, сыром и нежной серединой. Снаружи они покрываются аппетитной корочкой, а внутри остаются сочными. Особенно вкусными мюджвер получаются сразу после сковороды, когда сыр ещё мягкий, а края приятно хрустят.
Для приготовления не нужны редкие продукты. Достаточно натереть кабачки, отжать лишнюю влагу, смешать с яйцами, мукой, сыром и зеленью. Традиционно мюджвер часто подают с густым йогуртом, который хорошо дополняет вкус жареных овощей.
Какие продукты понадобятся
На 3–4 порции:
кабачки — 500 г;
яйца — 2 шт.;
сыр фета или брынза — 100 г;
пшеничная мука — 70–90 г;
зелёный лук — 3 пера;
свежий укроп — небольшой пучок;
петрушка — несколько веточек;
чеснок — 1 зубчик по желанию;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — ¼ ч. л.;
растительное масло — для жарки.
Для йогуртового соуса:
густой натуральный йогурт — 150 г;
чеснок — 1 небольшой зубчик;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль — по вкусу.
В Турции для мюджвер используют разные виды сыра, в том числе белые рассольные. Если берёте солёную брынзу, дополнительную соль в тесто добавляйте осторожно.
Как приготовить турецкие мюджвер
Вымойте кабачки и обсушите. Молодые овощи можно не очищать от кожицы.
Натрите кабачки на крупной тёрке.
Переложите массу в дуршлаг, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут.
Тщательно отожмите кабачки руками или через чистое кухонное полотенце.
Мелко нарежьте укроп, петрушку и зелёный лук.
Раскрошите фету или натрите другой подходящий сыр.
В глубокой миске слегка взбейте яйца.
Добавьте кабачки, зелень, сыр, измельчённый чеснок и чёрный перец.
Постепенно всыпьте муку и перемешайте. Масса должна быть достаточно густой, чтобы держаться на ложке.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые оладьи.
Жарьте примерно 3–4 минуты с одной стороны до золотистой корочки.
Переверните и готовьте ещё 3–4 минуты, пока середина полностью не пропечётся.
Переложите готовые мюджвер на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте горячими или тёплыми вместе с йогуртовым соусом.
Чем мюджвер отличаются от обычных кабачковых оладий
На первый взгляд блюда очень похожи. Однако в турецких мюджвер особую роль играют свежая зелень и сыр.
Укроп, петрушка и зелёный лук делают вкус ярче, а рассольный сыр добавляет солоноватые сливочные нотки.
В результате получаются не просто овощные оладьи, а полноценная закуска с насыщенным ароматом.
При этом единого рецепта мюджвер не существует. В разных семьях меняют пропорции зелени, используют разные сыры и иногда добавляют другие овощи.
Почему важно отжимать кабачки
Кабачки содержат много воды. После натирания и добавления соли они начинают активно выделять сок.
Если не удалить лишнюю влагу, тесто получится жидким. Тогда придётся добавлять больше муки, из-за чего оладьи могут стать плотными и тяжёлыми.
Хорошо отжатые кабачки позволяют использовать меньше муки и сохранить выраженный овощной вкус.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после натирания кабачков не ограничивайтесь тем, что просто сольёте сок из миски. Переложите овощную массу в чистое полотенце и аккуратно отожмите. Именно этот приём помогает получить мюджвер с румяными краями и нежной серединой, а не влажные оладьи, которые разваливаются при переворачивании.
Какой сыр лучше добавить
Для мюджвер подходят разные виды сыра, но результат будет немного отличаться.
Фета придаёт характерную солоноватость и мягкую текстуру.
Брынза делает вкус более выразительным, особенно если она достаточно плотная.
Молодой полутвёрдый сыр хорошо плавится и создаёт слегка тягучую середину.
Творожный сыр делает массу нежнее, но из-за дополнительной влаги может потребоваться немного больше муки.
Для варианта, близкого к распространённым турецким рецептам, лучше выбрать белый рассольный сыр.
Зачем в мюджвер добавляют много зелени
Зелень — один из главных ингредиентов этого блюда.
Укроп хорошо сочетается с кабачками и придаёт свежий аромат. Петрушка делает вкус насыщеннее, а зелёный лук добавляет лёгкую пикантность.
Необязательно использовать все виды зелени одновременно. Можно ограничиться укропом и зелёным луком.
Однако полностью исключать зелень нежелательно: без неё мюджвер будут больше напоминать привычные кабачковые оладьи.
Как приготовить йогуртовый соус
Турецкие овощные закуски часто подают с натуральным йогуртом.
Для простого соуса смешайте 150 г густого йогурта с измельчённым зубчиком чеснока.
Добавьте чайную ложку лимонного сока и немного соли.
Перемешайте и уберите в холодильник на 10 минут.
По желанию можно добавить мелко нарезанный укроп или сушёную мяту.
Прохладный соус особенно хорошо сочетается с горячими мюджвер.
Почему оладьи разваливаются на сковороде
Обычно это происходит из-за избытка жидкости или недостаточного количества связующих ингредиентов.
Если кабачки плохо отжаты, тесто не держит форму.
Также не стоит переворачивать оладьи слишком рано. Сначала нижняя сторона должна хорошо схватиться и подрумяниться.
Для удобства делайте мюджвер небольшими, примерно 7–8 см в диаметре.
Если масса всё равно получается слишком жидкой, добавьте ещё одну столовую ложку муки и перемешайте.
Можно ли приготовить мюджвер в духовке
Да, это хороший вариант, если хочется использовать меньше масла.
Разогрейте духовку до 200 °C.
Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его маслом.
Выложите кабачковую массу небольшими порциями, формируя оладьи толщиной около 1–1,5 см.
Выпекайте примерно 20–25 минут, аккуратно перевернув в середине приготовления.
Поверхность должна подрумяниться, а середина — полностью приготовиться.
Запечённые мюджвер получаются менее хрустящими, чем жареные, но сохраняют приятный овощной вкус.
Какие добавки подходят для мюджвер
Основной рецепт можно немного изменить.
Морковь — придаст сладковатый вкус и яркий цвет.
Свежая мята — добавит характерный освежающий аромат.
Красный перец — сделает блюдо более пикантным.
Лимонная цедра — добавит лёгкую цитрусовую нотку.
Небольшое количество твёрдого сыра — усилит сырный вкус.
Однако не стоит добавлять слишком много сочных овощей одновременно. Иначе тесто станет водянистым.
С чем подавать турецкие мюджвер
Мюджвер можно подавать как самостоятельную закуску, лёгкий ужин или гарнир.
Они хорошо сочетаются со свежими помидорами, огурцами, зелёным салатом и йогуртовыми соусами.
Для более сытного обеда можно дополнить их запечённой курицей или рыбой.
В Турции мюджвер нередко едят и остывшими, поэтому они подходят не только для горячей подачи.
Как хранить готовые мюджвер
Оставшиеся оладьи полностью остудите и переложите в закрытый контейнер.
Храните в холодильнике не более 3–4 дней.
Перед подачей лучше разогреть их на сухой сковороде или в духовке при 180 °C в течение нескольких минут.
Так поверхность снова станет более румяной.
В микроволновой печи мюджвер тоже можно разогреть, но они будут мягче.
Турецкие мюджвер — простой способ приготовить кабачки по-новому. Сыр придаёт овощным оладьям насыщенный вкус, зелень делает их ароматными, а правильное отжимание кабачков помогает получить румяную корочку. Особенно удачно блюдо получается с прохладным чесночно-йогуртовым соусом, который подчёркивает вкус горячей закуски.
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