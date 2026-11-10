Натираю кабачки, добавляю сыр и жарю: турецкие мюджвер разлетаются со стола ещё горячими

Кабачки можно не только тушить или запекать. В Турции из них готовят мюджвер — румяные овощные оладьи с зеленью, сыром и нежной серединой. Снаружи они покрываются аппетитной корочкой, а внутри остаются сочными. Особенно вкусными мюджвер получаются сразу после сковороды, когда сыр ещё мягкий, а края приятно хрустят.

Для приготовления не нужны редкие продукты. Достаточно натереть кабачки, отжать лишнюю влагу, смешать с яйцами, мукой, сыром и зеленью. Традиционно мюджвер часто подают с густым йогуртом, который хорошо дополняет вкус жареных овощей.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

кабачки — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сыр фета или брынза — 100 г;

пшеничная мука — 70–90 г;

зелёный лук — 3 пера;

свежий укроп — небольшой пучок;

петрушка — несколько веточек;

чеснок — 1 зубчик по желанию;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — ¼ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Для йогуртового соуса:

густой натуральный йогурт — 150 г;

чеснок — 1 небольшой зубчик;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

В Турции для мюджвер используют разные виды сыра, в том числе белые рассольные. Если берёте солёную брынзу, дополнительную соль в тесто добавляйте осторожно.

Как приготовить турецкие мюджвер

Вымойте кабачки и обсушите. Молодые овощи можно не очищать от кожицы. Натрите кабачки на крупной тёрке. Переложите массу в дуршлаг, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Тщательно отожмите кабачки руками или через чистое кухонное полотенце. Мелко нарежьте укроп, петрушку и зелёный лук. Раскрошите фету или натрите другой подходящий сыр. В глубокой миске слегка взбейте яйца. Добавьте кабачки, зелень, сыр, измельчённый чеснок и чёрный перец. Постепенно всыпьте муку и перемешайте. Масса должна быть достаточно густой, чтобы держаться на ложке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые оладьи. Жарьте примерно 3–4 минуты с одной стороны до золотистой корочки. Переверните и готовьте ещё 3–4 минуты, пока середина полностью не пропечётся. Переложите готовые мюджвер на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте горячими или тёплыми вместе с йогуртовым соусом.

Чем мюджвер отличаются от обычных кабачковых оладий

На первый взгляд блюда очень похожи. Однако в турецких мюджвер особую роль играют свежая зелень и сыр.

Укроп, петрушка и зелёный лук делают вкус ярче, а рассольный сыр добавляет солоноватые сливочные нотки.

В результате получаются не просто овощные оладьи, а полноценная закуска с насыщенным ароматом.

При этом единого рецепта мюджвер не существует. В разных семьях меняют пропорции зелени, используют разные сыры и иногда добавляют другие овощи.

Почему важно отжимать кабачки

Кабачки содержат много воды. После натирания и добавления соли они начинают активно выделять сок.

Если не удалить лишнюю влагу, тесто получится жидким. Тогда придётся добавлять больше муки, из-за чего оладьи могут стать плотными и тяжёлыми.

Хорошо отжатые кабачки позволяют использовать меньше муки и сохранить выраженный овощной вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после натирания кабачков не ограничивайтесь тем, что просто сольёте сок из миски. Переложите овощную массу в чистое полотенце и аккуратно отожмите. Именно этот приём помогает получить мюджвер с румяными краями и нежной серединой, а не влажные оладьи, которые разваливаются при переворачивании.

Какой сыр лучше добавить

Для мюджвер подходят разные виды сыра, но результат будет немного отличаться.

Фета придаёт характерную солоноватость и мягкую текстуру.

Брынза делает вкус более выразительным, особенно если она достаточно плотная.

Молодой полутвёрдый сыр хорошо плавится и создаёт слегка тягучую середину.

Творожный сыр делает массу нежнее, но из-за дополнительной влаги может потребоваться немного больше муки.

Для варианта, близкого к распространённым турецким рецептам, лучше выбрать белый рассольный сыр.

Зачем в мюджвер добавляют много зелени

Зелень — один из главных ингредиентов этого блюда.

Укроп хорошо сочетается с кабачками и придаёт свежий аромат. Петрушка делает вкус насыщеннее, а зелёный лук добавляет лёгкую пикантность.

Необязательно использовать все виды зелени одновременно. Можно ограничиться укропом и зелёным луком.

Однако полностью исключать зелень нежелательно: без неё мюджвер будут больше напоминать привычные кабачковые оладьи.

Как приготовить йогуртовый соус

Турецкие овощные закуски часто подают с натуральным йогуртом.

Для простого соуса смешайте 150 г густого йогурта с измельчённым зубчиком чеснока.

Добавьте чайную ложку лимонного сока и немного соли.

Перемешайте и уберите в холодильник на 10 минут.

По желанию можно добавить мелко нарезанный укроп или сушёную мяту.

Прохладный соус особенно хорошо сочетается с горячими мюджвер.

Почему оладьи разваливаются на сковороде

Обычно это происходит из-за избытка жидкости или недостаточного количества связующих ингредиентов.

Если кабачки плохо отжаты, тесто не держит форму.

Также не стоит переворачивать оладьи слишком рано. Сначала нижняя сторона должна хорошо схватиться и подрумяниться.

Для удобства делайте мюджвер небольшими, примерно 7–8 см в диаметре.

Если масса всё равно получается слишком жидкой, добавьте ещё одну столовую ложку муки и перемешайте.

Можно ли приготовить мюджвер в духовке

Да, это хороший вариант, если хочется использовать меньше масла.

Разогрейте духовку до 200 °C.

Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его маслом.

Выложите кабачковую массу небольшими порциями, формируя оладьи толщиной около 1–1,5 см.

Выпекайте примерно 20–25 минут, аккуратно перевернув в середине приготовления.

Поверхность должна подрумяниться, а середина — полностью приготовиться.

Запечённые мюджвер получаются менее хрустящими, чем жареные, но сохраняют приятный овощной вкус.

Какие добавки подходят для мюджвер

Основной рецепт можно немного изменить.

Морковь — придаст сладковатый вкус и яркий цвет.

Свежая мята — добавит характерный освежающий аромат.

Красный перец — сделает блюдо более пикантным.

Лимонная цедра — добавит лёгкую цитрусовую нотку.

Небольшое количество твёрдого сыра — усилит сырный вкус.

Однако не стоит добавлять слишком много сочных овощей одновременно. Иначе тесто станет водянистым.

С чем подавать турецкие мюджвер

Мюджвер можно подавать как самостоятельную закуску, лёгкий ужин или гарнир.

Они хорошо сочетаются со свежими помидорами, огурцами, зелёным салатом и йогуртовыми соусами.

Для более сытного обеда можно дополнить их запечённой курицей или рыбой.

В Турции мюджвер нередко едят и остывшими, поэтому они подходят не только для горячей подачи.

Как хранить готовые мюджвер

Оставшиеся оладьи полностью остудите и переложите в закрытый контейнер.

Храните в холодильнике не более 3–4 дней.

Перед подачей лучше разогреть их на сухой сковороде или в духовке при 180 °C в течение нескольких минут.

Так поверхность снова станет более румяной.

В микроволновой печи мюджвер тоже можно разогреть, но они будут мягче.

Турецкие мюджвер — простой способ приготовить кабачки по-новому. Сыр придаёт овощным оладьям насыщенный вкус, зелень делает их ароматными, а правильное отжимание кабачков помогает получить румяную корочку. Особенно удачно блюдо получается с прохладным чесночно-йогуртовым соусом, который подчёркивает вкус горячей закуски.

Может быть интересно: