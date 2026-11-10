Не у нас

Самолет Airbus пролетел 23 тыс. км без посадки и попал в Книгу Гиннесса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Пассажирский самолёт Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта среди коммерческих авиалайнеров. Во время испытаний воздушное судно преодолело 23 155 километров за 24 часа 24 минуты. Достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится в сообщении компании Airbus.

Рекордный полёт состоялся 27–28 июля 2026 года, однако о его официальном признании производитель сообщил 9 ноября.

Самолёт отправился из австралийского Мельбурна и завершил путешествие во французской Тулузе. Испытания проводились в рамках разработки версии авиалайнера с увеличенной дальностью для авиакомпании Qantas.

После вылета воздушное судно прошло над Сиднеем и направилось через Тихий океан в сторону Северной Америки. Затем маршрут пролегал над американским континентом и Атлантическим океаном.

Перед прибытием в Тулузу лайнер также пролетел над Лондоном. За время путешествия он пересёк три континента и два океана.

Из-за особенностей маршрута и пересечения международной линии перемены дат находившиеся на борту люди наблюдали два рассвета и два заката.

Всего в испытательном полёте участвовали 13 человек. Среди них были три лётчика-испытателя Airbus, два пилота Qantas, пять инженеров-испытателей и два инженера-конструктора.

Кроме того, на борту присутствовал представитель Международной авиационной федерации.

Специалисты этой организации совместно с сотрудниками сервиса Flightradar24 независимо проверили данные о перелёте. Полученные результаты стали основанием для официальной регистрации мирового рекорда.

Главной задачей испытаний была проверка возможностей нового самолёта перед его использованием на сверхдальних пассажирских маршрутах.

Модель A350-1000ULR представляет собой модификацию широкофюзеляжного авиалайнера, рассчитанную на особенно продолжительные перелёты без промежуточных посадок.

Для увеличения дальности полёта инженеры предусмотрели дополнительный топливный бак в задней центральной части фюзеляжа.

Благодаря изменению конструкции самолёт получил возможность преодолевать примерно на 1000 морских миль больше, чем стандартная версия.

Австралийская авиакомпания Qantas заказала 12 таких лайнеров для программы «Восход солнца».

Проект предусматривает организацию прямого авиасообщения между Сиднеем и Лондоном, а также между Сиднеем и Нью-Йорком.

Продолжительность будущих пассажирских рейсов может достигать 22 часов. Новые маршруты позволят выполнять эти перелёты без промежуточных посадок.

Первый самолёт A350-1000ULR авиакомпания рассчитывает получить в апреле 2027 года. Запуск беспосадочных рейсов между Сиднеем и Лондоном запланирован на более поздний срок того же года.

При этом рекордный перелёт из Мельбурна в Тулузу не был обычным пассажирским рейсом. На борту находились только специалисты, участвовавшие в испытаниях самолёта.

Успешное завершение полёта подтвердило способность новой модификации преодолевать сверхдальние расстояния без дозаправки и промежуточных посадок.

Полученные результаты станут частью подготовки к эксплуатации лайнеров на будущих международных маршрутах.

Может быть интересно:

  1. Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка
  2. В Италии этот овощ запекают с сыром: фенхель становится нежным и почти теряет свой резкий вкус
  3. Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой
  4. Натираю кабачки, добавляю сыр и жарю: турецкие мюджвер разлетаются со стола ещё горячими
  5. Макароны можно не варить в кастрюле: итальянский метод приготовления прямо в соусе делает вкус насыщеннее

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Польза

21 час назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

как избавиться от черных тараканов в частном доме

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

Кулинария

день назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

установка сплит-систем в Казани

Не у нас

22 часа назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

Кулинария

день назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Не у нас

22 часа назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Кулинария

21 час назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки
Лайфхаки
2 часа назад

2 проверки стиральной машины, если она прыгает при отжиме

Как понять, почему стиральная машина прыгает пр...

Не у нас

21 минуту назад

Солнечная мегабуря ускорила электроны внутри защитного барьера Земли в космосе

Интересное в Казани

23 часа назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

Не у нас

23 минуты назад

Yle: Финляндия ограничит выдачу краткосрочных рабочих виз для атлетов из РФ

Не у нас

25 минут назад

В Москве сообщили, какие налоговые вычеты могут получить семьи с детьми
Казанцы требуют остановить перестройку Мергасов...
Новости Казани
3 часа назад

Казанцы требуют остановить перестройку Мергасовского дома

Не у нас

26 минут назад

Профессор Щербаков назвал профессии, которые появятся в будущем

Не у нас

28 минут назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Не у нас

30 минут назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
4 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»