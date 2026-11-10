Самолет Airbus пролетел 23 тыс. км без посадки и попал в Книгу Гиннесса

Пассажирский самолёт Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта среди коммерческих авиалайнеров. Во время испытаний воздушное судно преодолело 23 155 километров за 24 часа 24 минуты. Достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится в сообщении компании Airbus.

Рекордный полёт состоялся 27–28 июля 2026 года, однако о его официальном признании производитель сообщил 9 ноября.

Самолёт отправился из австралийского Мельбурна и завершил путешествие во французской Тулузе. Испытания проводились в рамках разработки версии авиалайнера с увеличенной дальностью для авиакомпании Qantas.

После вылета воздушное судно прошло над Сиднеем и направилось через Тихий океан в сторону Северной Америки. Затем маршрут пролегал над американским континентом и Атлантическим океаном.

Перед прибытием в Тулузу лайнер также пролетел над Лондоном. За время путешествия он пересёк три континента и два океана.

Из-за особенностей маршрута и пересечения международной линии перемены дат находившиеся на борту люди наблюдали два рассвета и два заката.

Всего в испытательном полёте участвовали 13 человек. Среди них были три лётчика-испытателя Airbus, два пилота Qantas, пять инженеров-испытателей и два инженера-конструктора.

Кроме того, на борту присутствовал представитель Международной авиационной федерации.

Специалисты этой организации совместно с сотрудниками сервиса Flightradar24 независимо проверили данные о перелёте. Полученные результаты стали основанием для официальной регистрации мирового рекорда.

Главной задачей испытаний была проверка возможностей нового самолёта перед его использованием на сверхдальних пассажирских маршрутах.

Модель A350-1000ULR представляет собой модификацию широкофюзеляжного авиалайнера, рассчитанную на особенно продолжительные перелёты без промежуточных посадок.

Для увеличения дальности полёта инженеры предусмотрели дополнительный топливный бак в задней центральной части фюзеляжа.

Благодаря изменению конструкции самолёт получил возможность преодолевать примерно на 1000 морских миль больше, чем стандартная версия.

Австралийская авиакомпания Qantas заказала 12 таких лайнеров для программы «Восход солнца».

Проект предусматривает организацию прямого авиасообщения между Сиднеем и Лондоном, а также между Сиднеем и Нью-Йорком.

Продолжительность будущих пассажирских рейсов может достигать 22 часов. Новые маршруты позволят выполнять эти перелёты без промежуточных посадок.

Первый самолёт A350-1000ULR авиакомпания рассчитывает получить в апреле 2027 года. Запуск беспосадочных рейсов между Сиднеем и Лондоном запланирован на более поздний срок того же года.

При этом рекордный перелёт из Мельбурна в Тулузу не был обычным пассажирским рейсом. На борту находились только специалисты, участвовавшие в испытаниях самолёта.

Успешное завершение полёта подтвердило способность новой модификации преодолевать сверхдальние расстояния без дозаправки и промежуточных посадок.

Полученные результаты станут частью подготовки к эксплуатации лайнеров на будущих международных маршрутах.

Может быть интересно: