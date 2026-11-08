Гид по районам

Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Соединение, присутствующее в семенах тыквы и кофейных зёрнах, может помочь мышцам быстрее восстанавливаться после нарушения кровоснабжения. К такому выводу пришли исследователи Марийского государственного университета. В экспериментах на крысах тригонеллин снижал повреждение мышечных клеток и способствовал возвращению двигательной активности. О результатах сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Учёные изучали последствия ишемии и последующего восстановления кровотока. При резком возобновлении кровоснабжения в тканях могут образовываться окислители, разрушающие клеточные мембраны. Ещё одна угроза — чрезмерное накопление кальция внутри мышечных клеток.

Тригонеллин заинтересовал специалистов благодаря ранее выявленному защитному действию на клетки головного мозга при ишемии. Это вещество содержится в растительных продуктах, а также образуется в организме человека в процессе обмена витамина B3.

Чтобы проверить его влияние на мышцы, исследователи провели эксперимент на крысах. Во время операции животным на два часа перекрывали кровоток в конечностях, после чего оценивали состояние тканей. Введение тригонеллина помогало предотвратить разрушение митохондрий — структур, обеспечивающих клетки энергией. Кроме того, соединение восстанавливало способность митохондрий перерабатывать кальций, препятствуя его опасному накоплению.

На фоне такого воздействия повреждения мышц уменьшались, а двигательные функции возвращались быстрее.

По словам доцента Марийского государственного университета Анастасии Степановой, полученные данные открывают перспективу создания недорогого средства для восстановления после травм конечностей и операций, сопровождающихся временным прекращением кровотока.

При этом пока речь идёт только об экспериментальных результатах. Чтобы оценить возможность применения тригонеллина в медицине, необходимо отдельно изучить его безопасность и эффективность у людей, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

В РПЦ объяснили, как не стать жертвой ведьм при посещении церкви

Кулинария

час назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

клопы летают или нет уличные

Кулинария

день назад

Картошку натираю и смешиваю с фаршем: сочные ленивые беляши с румяной корочкой — семья просит чаще котлет

Гид по районам

3 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

ремонт вмятин без покраски цена в Краснодаре

Кулинария

10 часов назад

Обжариваю томатную пасту перед добавлением в блюдо: простой приём делает соус насыщеннее

Кулинария

день назад

Греки готовят из капусты блюдо вкуснее привычных голубцов: нежные рулетики в лимонном соусе тают во рту

Кулинария

день назад

Капуста с курицей получается вкуснее, чем в столовой: тушу в томатной подливе — мясо нежное, овощи сочные

Кулинария

день назад

Хлеб больше не покупаю: смешиваю стакан молока и стакан воды — жарю пышные дрожжевые лепёшки на сковороде
Новости Татарстана
день назад

Промышленные товары из Татарстана могут появиться на рынке Индонезии

Татарстан планирует поставлять промышленную про...

Не у нас

38 минут назад

Ртуть из красного пигмента могла нарушить экосистемы озёр майя

Не у нас

59 минут назад

Исследование показало, какие цвета люди видят при околосмертных переживаниях

Не у нас

час назад

Учёная изучила древние обряды очищения хеттских воинов после поражений

Кулинария

3 часа назад

В Корее картошку готовят в сладко-солёной глазури: простое блюдо, которое совсем не похоже на привычный гарнир
Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопол...
Новости Татарстана
день назад

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Кулинария

5 часов назад

Крупеник снова возвращается на кухни: старинная запеканка из гречки и творога удивляет нежным вкусом

Кулинария

7 часов назад

Обычная хурма превращается в горячую закуску: запекаю с мягким сыром и орехами

Кулинария

13 часов назад

Татарский талкыш калеве выглядит как тончайшие сладкие нити: как готовят необычный десерт из мёда и муки
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
6 дней назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией