Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Соединение, присутствующее в семенах тыквы и кофейных зёрнах, может помочь мышцам быстрее восстанавливаться после нарушения кровоснабжения. К такому выводу пришли исследователи Марийского государственного университета. В экспериментах на крысах тригонеллин снижал повреждение мышечных клеток и способствовал возвращению двигательной активности. О результатах сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Учёные изучали последствия ишемии и последующего восстановления кровотока. При резком возобновлении кровоснабжения в тканях могут образовываться окислители, разрушающие клеточные мембраны. Ещё одна угроза — чрезмерное накопление кальция внутри мышечных клеток.

Тригонеллин заинтересовал специалистов благодаря ранее выявленному защитному действию на клетки головного мозга при ишемии. Это вещество содержится в растительных продуктах, а также образуется в организме человека в процессе обмена витамина B3.

Чтобы проверить его влияние на мышцы, исследователи провели эксперимент на крысах. Во время операции животным на два часа перекрывали кровоток в конечностях, после чего оценивали состояние тканей. Введение тригонеллина помогало предотвратить разрушение митохондрий — структур, обеспечивающих клетки энергией. Кроме того, соединение восстанавливало способность митохондрий перерабатывать кальций, препятствуя его опасному накоплению.

На фоне такого воздействия повреждения мышц уменьшались, а двигательные функции возвращались быстрее.

По словам доцента Марийского государственного университета Анастасии Степановой, полученные данные открывают перспективу создания недорогого средства для восстановления после травм конечностей и операций, сопровождающихся временным прекращением кровотока.

При этом пока речь идёт только об экспериментальных результатах. Чтобы оценить возможность применения тригонеллина в медицине, необходимо отдельно изучить его безопасность и эффективность у людей, сообщает "Самара Онлайн 24".