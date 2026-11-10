В Италии этот овощ запекают с сыром: фенхель становится нежным и почти теряет свой резкий вкус

Свежий фенхель легко узнать по характерному анисовому аромату. Из-за него многие обходят этот овощ стороной, даже не подозревая, насколько сильно меняется его вкус после запекания. В духовке фенхель становится мягким, приобретает лёгкую сладость, а его пряные нотки заметно ослабевают.

В Италии фенхель часто готовят под сырной корочкой. Один из популярных вариантов — finocchi gratinati, запечённый фенхель с пармезаном и иногда со сливочным соусом. Получается нежный овощной гарнир, который можно подавать к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

фенхель — 2 крупных клубня (около 600–700 г);

твёрдый сыр, например пармезан, — 60 г;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 200 мл;

пшеничная мука — 15 г;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

мускатный орех — небольшая щепотка.

Молоко, масло и мука понадобятся для лёгкого соуса бешамель. Именно он помогает сделать запечённый фенхель особенно нежным.

Как приготовить фенхель с сыром в духовке

Промойте фенхель, удалите повреждённые наружные листья и срежьте верхние стебли. Нежную зелень можно оставить для подачи. Разрежьте каждый клубень пополам, затем нарежьте дольками толщиной около 1,5–2 см. Оставьте немного основания, чтобы дольки не распадались. Вскипятите воду, слегка посолите и опустите фенхель на 7–10 минут. Он должен немного размягчиться, но сохранить форму. Откиньте овощи на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешивайте около минуты. Постепенно влейте молоко, постоянно работая венчиком, чтобы не образовались комочки. Варите соус на слабом огне 3–5 минут до лёгкого загустения. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите дольки фенхеля в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Равномерно распределите сверху соус бешамель. Посыпьте тёртым сыром и панировочными сухарями. Запекайте 20–25 минут, пока фенхель не станет мягким, а поверхность не приобретёт золотистый оттенок.

Перед подачей оставьте блюдо на 5 минут, чтобы соус немного загустел.

Почему фенхель после запекания становится мягче на вкус

Характерный аромат фенхеля связан с эфирными маслами, в том числе с анетолом. Именно это вещество придаёт овощу узнаваемые анисовые нотки.

При тепловой обработке часть летучих ароматических соединений теряется, а восприятие вкуса меняется. Одновременно размягчаются растительные ткани, и естественная сладость фенхеля становится заметнее.

Поэтому запечённый овощ кажется гораздо нежнее сырого. А сливочный соус и сыр дополнительно смягчают его пряный характер.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед запеканием слегка отварите фенхель и обязательно хорошо обсушите. Если положить сырые толстые дольки сразу под сырную корочку, верх может подрумяниться раньше, чем овощ станет мягким. А лишняя вода после варки сделает соус жидким.

Можно ли приготовить без соуса бешамель

Да. В Италии встречаются и более простые варианты запечённого фенхеля.

Нарежьте клубни дольками, смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Разложите на противне в один слой и запекайте при 200 °C около 25–35 минут, пока овощ не станет мягким.

За 7–10 минут до готовности посыпьте фенхель тёртым пармезаном и небольшим количеством сухарей.

Так получится менее сливочный, но более выраженный овощной вкус с хрустящей сырной корочкой.

Какой сыр лучше подходит

Для классического итальянского характера блюда хорошо подходит пармезан. Он придаёт насыщенный вкус и помогает создать аппетитную корочку.

Можно использовать и другие сыры:

Грана падано — близок по вкусу к пармезану, но обычно немного мягче.

Моцарелла — делает блюдо более тягучим, особенно в сочетании с твёрдым сыром.

Пекорино — добавляет яркую солоноватую нотку.

Если используете солёный сыр, уменьшите количество соли в соусе.

С чем подавать запечённый фенхель

Фенхель под сырной корочкой хорошо сочетается с запечённой курицей, белой рыбой и блюдами из индейки. Его также можно подать рядом с картофелем или овощным салатом.

Для лёгкого ужина достаточно дополнить фенхель ломтиком хлеба и свежей зеленью.

Готовое блюдо лучше есть тёплым: в этот момент соус остаётся нежным, а сырная корочка сохраняет приятную текстуру.

Как хранить и разогревать

Остывший фенхель переложите в закрытый контейнер и храните в холодильнике до 3 дней.

Разогревать лучше в духовке при 170–180 °C около 10–15 минут. Если поверхность начинает темнеть, прикройте форму фольгой.

В микроволновой печи блюдо тоже можно разогреть, но сырная корочка станет мягче.

Запечённый фенхель с сыром — удачный способ познакомиться с овощем, который в сыром виде кажется слишком ароматным. После приготовления его вкус становится мягким и слегка сладковатым, а сливочный соус и золотистая сырная корочка превращают простой гарнир в полноценное горячее блюдо.

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