Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

Свёклу обычно добавляют в винегрет или смешивают с чесноком и майонезом. Но стоит соединить её с сочным апельсином, и привычный овощ раскрывается совершенно иначе. Сладость печёной свёклы сочетается с цитрусовой кислинкой, а простая заправка из оливкового масла делает вкус ярким без тяжёлых соусов.

Такой салат выглядит нарядно даже без сложного оформления. Его можно приготовить для лёгкого ужина, подать к запечённому мясу или поставить на праздничный стол. Особенно удобно, что свёклу можно запечь заранее, а собрать блюдо непосредственно перед подачей.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

свёкла — 2 средних корнеплода (около 400 г);

апельсин — 1 крупный;

руккола или салатный микс — 50 г;

грецкие орехи — 30 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л. по желанию;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — небольшая щепотка.

Для более сытного варианта можно добавить 50–70 г мягкого сыра, например феты или брынзы. Но и без него салат получается вкусным.

Как приготовить салат из печёной свёклы и апельсина

Разогрейте духовку до 190 °C. Тщательно вымойте свёклу, обсушите и заверните каждый корнеплод в фольгу. Выложите на противень и запекайте примерно 45–70 минут в зависимости от размера. Проверьте готовность ножом: он должен легко входить в мякоть. Дайте свёкле остыть, затем снимите кожицу. Нарежьте корнеплоды небольшими дольками или кубиками. Очистите апельсин от кожуры и белых плёнок. Разделите на дольки, по возможности удалив плотные перегородки. Крупно порубите грецкие орехи и слегка подсушите их на сухой сковороде в течение 2–3 минут. На тарелку выложите рукколу или салатный микс. Распределите сверху кусочки свёклы и апельсина. Смешайте оливковое масло с лимонным соком, солью и перцем. Полейте салат заправкой, посыпьте орехами и сразу подавайте.

Если апельсин достаточно кислый, лимонный сок можно не добавлять.

Почему свёклу лучше запекать, а не варить

При запекании свёкла готовится без непосредственного контакта с водой. Поэтому её вкус остаётся более концентрированным, а естественная сладость ощущается ярче.

Кроме того, печёная свёкла обычно получается менее водянистой. Это особенно важно для салата, в котором уже присутствует сочный апельсин.

Если использовать отварную свёклу, блюдо тоже получится, но его вкус может быть менее насыщенным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после запекания полностью охладите свёклу и только потом соединяйте её с апельсином и зеленью. Тёплый корнеплод быстро размягчит листья салата, а цитрусовые дольки начнут активнее выделять сок. Если подготовить ингредиенты заранее и смешать перед подачей, блюдо сохранит красивый вид и свежую текстуру.

Какой апельсин выбрать

Для салата лучше подходят сладкие и сочные апельсины с умеренной кислинкой.

Если плод слишком кислый, вкус блюда может стать резким. В таком случае можно использовать немного больше оливкового масла.

Особенно эффектно смотрятся красные апельсины: их насыщенный цвет хорошо сочетается с бордовой свёклой.

Важно тщательно удалить белые плёнки, поскольку они могут придавать горечь.

Почему не нужен майонез

Печёная свёкла и апельсин сами по себе обладают достаточно выразительным вкусом.

Майонез в таком сочетании может скрыть свежие цитрусовые нотки и сделать салат более тяжёлым.

Оливковое масло, напротив, мягко объединяет ингредиенты, не перебивая их аромат.

Для простой заправки достаточно масла, соли и небольшого количества перца.

При желании можно добавить немного апельсинового сока, который выделился во время нарезки фрукта.

Какие орехи подходят для салата

Грецкие орехи — один из самых удачных вариантов. Их лёгкая терпкость хорошо сочетается со сладкой свёклой.

Но можно использовать и другие добавки:

кедровые орехи — для нежного вкуса;

миндальные лепестки — для лёгкого хруста;

фундук — для более насыщенного орехового аромата;

тыквенные семечки — для доступного варианта без орехов.

Перед добавлением орехи желательно немного подсушить. Так их аромат станет выразительнее.

Можно ли добавить сыр

Да, мягкий солоноватый сыр делает салат более сытным и создаёт дополнительный вкусовой контраст.

Особенно хорошо подходят фета и брынза.

Их лучше не перемешивать со свёклой слишком активно, иначе белые кусочки быстро окрасятся в розовый цвет.

Достаточно раскрошить сыр непосредственно перед подачей.

Если используете солёную брынзу, количество соли в заправке следует уменьшить.

Как сделать салат более сытным

Для полноценного лёгкого ужина можно добавить немного отварной киноа, булгура или нута.

Крупы и бобовые хорошо сочетаются со свёклой, а апельсин придаёт блюду свежесть.

Ещё один вариант — подать салат с ломтиком цельнозернового хлеба.

Однако если готовите его как закуску к основному блюду, лучше сохранить простой состав без дополнительных ингредиентов.

Почему салат иногда получается водянистым

Основная причина — слишком раннее смешивание продуктов.

Апельсин постепенно выделяет сок, а соль усиливает выход влаги из ингредиентов.

Поэтому не стоит заправлять салат задолго до подачи.

Также важно хорошо обсушить зелень после мытья.

Если апельсин очень сочный, его дольки можно ненадолго выложить на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Можно ли приготовить салат заранее

Свёклу удобно запечь за день до подачи и хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Апельсин лучше очищать и нарезать непосредственно перед приготовлением салата.

Орехи также можно подготовить заранее, но хранить отдельно, чтобы они оставались хрустящими.

Готовый заправленный салат желательно съесть в день приготовления: со временем зелень теряет свежесть, а ингредиенты выделяют сок.

С чем подавать салат из свёклы и апельсина

Блюдо хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой и рыбой.

Его можно подать рядом с картофельными блюдами или использовать как самостоятельную овощную закуску.

Для праздничной подачи лучше выбрать широкую плоскую тарелку. На ней яркие кусочки свёклы и апельсина будут выглядеть особенно аппетитно.

Салат из печёной свёклы и апельсина показывает, что даже привычные продукты могут создавать неожиданное сочетание. Сладость овоща, свежая цитрусовая кислинка и хрустящие орехи делают блюдо насыщенным без майонеза и сложной заправки. Главное — правильно запечь свёклу и соединить ингредиенты непосредственно перед подачей.

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