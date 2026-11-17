Финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2027 году планируют сократить с 44,9 до 3,9 млрд рублей. Для Татарстана ранее предусматривали 119,7 млн рублей, однако окончательный размер финансирования пока неизвестен.

В Минздраве России пояснили, что средства перераспределяют в программу государственных гарантий. Нормативы финансирования онкологической помощи в дневных стационарах планируют увеличить на 10%, а в федеральных медицинских учреждениях — на 18,3%.

В территориальном фонде ОМС Татарстана сокращения расходов на лечение онкологических заболеваний не прогнозируют. Напротив, финансирование должно вырасти на 1,16 млрд рублей относительно 2026 года.

При этом ситуация с заболеваемостью остается напряженной. С 2022 по 2025 год количество жителей республики, состоящих на онкологическом учете, увеличилось на 11,3%. В 2024 году число новых выявленных случаев выросло на 32%.

Сохраняется и кадровый дефицит. В 2025 году на 1,03 млн прикрепленных жителей приходилось 29 работающих онкологов при 42 предусмотренных штатных ставках.

Одновременно в Татарстане продолжают обновлять медицинское оборудование. В Альметьевском филиале онкодиспансера с декабря планируют начать лечение пациентов на двух новых линейных ускорителях.

Несмотря на ожидаемый рост расходов, нормативы финансирования на одного пациента пока остаются ниже уровня 2024 года, когда этот показатель составлял почти 97,8 тысячи рублей.