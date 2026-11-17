Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило конкурс по продаже нежилого помещения в историческом здании «Дом Каретникова» на улице Баумана, 66. Торги проводятся в рамках программы приватизации государственного имущества, сообщается на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Объект площадью 587,2 квадратного метра расположен в здании 1888 года постройки, которое признано памятником культурного наследия федерального значения. Начальная цена лота составляет всего 1 рубль без НДС, однако шаг конкурса определен в 1 137 791 рубль 05 копеек, а задаток для участия — 4 551 164 рубля 20 копеек.

Символическая стартовая цена объясняется состоянием объекта: здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации с соблюдением требований законодательства об охране памятников. Победителю конкурса предстоит вложить значительные средства в восстановление исторического облика дома.