Министерство транспорта России подготовило масштабные поправки в Правила дорожного движения, которые затронут пользователей электросамокатов, курьеров, мотоциклистов и автомобилистов. Проект предусматривает новые возрастные ограничения, пересмотр требований к мощному электротранспорту и дополнительные запреты на движение по тротуарам. Об этом сообщает «Марийская правда».

Документ содержит более ста изменений и проходит общественное обсуждение до 20 ноября 2026 года. Предложенные нормы направлены на разграничение разных видов транспорта и повышение безопасности участников дорожного движения.

Одним из наиболее заметных нововведений станет ограничение использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

Согласно проекту, детям младше 16 лет запретят передвигаться на электросамокатах по территориям общего пользования. Ограничение распространится на улицы, скверы, бульвары, набережные и другие общественные пространства.

Одновременно предлагается уточнить классификацию электрического транспорта.

К средствам индивидуальной мобильности планируют относить устройства мощностью от 0,1 до 0,25 киловатта, конструктивная скорость которых не превышает 25 километров в час.

Более мощные электросамокаты и электровелосипеды с двигателями от 0,25 до 4 киловатт предполагается приравнять к мопедам.

Для управления такой техникой потребуются водительские права соответствующей категории. Кроме того, владельцы должны будут пользоваться защитными шлемами и соблюдать правила движения, установленные для мопедов.

Существенные изменения ожидают и службы доставки.

Проект запрещает передвижение по тротуарам и пешеходным зонам на средствах индивидуальной мобильности массой более 35 килограммов. Аналогичное ограничение предусмотрено для транспорта, используемого при коммерческой доставке товаров.

При этом обычные пользователи легких электросамокатов смогут передвигаться по тротуарам при соблюдении установленных условий, в частности при отсутствии подходящей велосипедной инфраструктуры.

Отдельный запрет касается перевозки пассажиров. Если поправки утвердят, пользоваться одним средством индивидуальной мобильности одновременно нескольким людям будет нельзя.

Также предлагается ограничить повороты налево и развороты, предусмотрев исключения для велосипедных зон.

Изменения затронут и порядок парковки. Для электросамокатов и велосипедов намерены выделять специальные места, обозначенные дорожными знаками или разметкой.

Оставлять транспорт потребуется в устойчивом вертикальном положении. В проекте также уточняются условия кратковременной стоянки продолжительностью до 15 минут.

Еще одно направление реформы связано с использованием питбайков и другой техники, не предназначенной для дорог общего пользования.

Минтранс предлагает запретить движение подобных устройств по обычным дорогам и прилегающим территориям. При этом пользоваться ими на специальных трассах и закрытых площадках по-прежнему будет возможно.

Для автомобилистов также подготовлены дополнительные ограничения.

В частности, предлагается запретить обгон на всех перекрестках, включая нерегулируемые пересечения при движении по главной дороге.

Кроме того, планируется ограничить остановку напротив выездов с прилегающих территорий, если дорожная обстановка соответствует предусмотренным проектом условиям.

На российских улицах могут появиться новые дорожные знаки.

Местные власти получат возможность обозначать территории, где передвижение на электросамокатах ограничено. Такие зоны смогут организовывать в местах массового скопления пешеходов.

Также предусмотрены специальные обозначения велосипедных и велопешеходных переходов, позволяющих пересекать проезжую часть без спешивания.

Отдельные парковочные места смогут выделять для автомобилей полиции, пожарной охраны, скорой помощи и других оперативных служб.

Председатель Федерации автомотоспорта Марий Эл и депутат городского собрания Йошкар-Олы Валерий Ершов в целом положительно оценил инициативу, но обратил внимание на сложности с контролем за соблюдением новых правил.

В качестве примера он привел набережную Йошкар-Олы, где велосипедисты продолжают ездить, несмотря на установленные запрещающие знаки.

Эксперт также выразил опасение, что после ограничения движения курьерского транспорта по тротуарам его пользователи чаще будут оказываться в одном потоке с автомобилями.

По мнению Ершова, это потребует дополнительного внимания к организации дорожного движения и соблюдению требований безопасности.

Пока предложенные изменения не вступили в силу. Окончательное содержание новых правил будет определено после завершения общественного обсуждения и утверждения нормативного документа.

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