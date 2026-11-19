В Рязанском областном кардиологическом диспансере впервые провели радиочастотную абляцию для лечения фибрилляции предсердий. Пациентом стал 50-летний житель Рязани, который долгое время страдал от выраженных нарушений сердечного ритма. Операция продолжалась около трех часов и завершилась успешно, сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Мужчину беспокоили приступы учащенного и нерегулярного сердцебиения. Заболевание сопровождалось одышкой, слабостью и заметно ухудшало качество повседневной жизни.

Причиной такого состояния была фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором электрическая активность предсердий становится хаотичной.

Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Поваров отметил, что это заболевание представляет серьезную проблему для современной медицины.

По словам специалиста, фибрилляция предсердий трудно поддается лечению и может приводить к опасным осложнениям. Среди возможных последствий врач назвал инсульт, прогрессирование сердечной недостаточности, инвалидность и преждевременную смерть.

Для помощи пациенту специалисты диспансера выбрали метод радиочастотной абляции.

Вмешательство выполнили Владислав Поваров и сотрудники его отделения совместно с приглашенными специалистами Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова.

В операции участвовали руководитель лаборатории хирургических и рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца Олег Сапельников и сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Черкашин.

Врачи работали в специально оборудованной рентгеноперационной, используя систему трехмерной навигации.

Доступ к сердцу получили через небольшой прокол в бедренной вене. Такой способ позволил провести необходимые инструменты к месту вмешательства без большого хирургического разреза.

С помощью навигационного оборудования специалисты определили участки сердечной ткани, связанные с возникновением патологических электрических импульсов.

Затем на выбранные области воздействовали радиочастотной энергией. Это позволило изолировать участки, участвовавшие в запуске аритмии.

По словам Владислава Поварова, хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции состояние мужчины оценили как хорошее.

Пациента выписали из стационара домой.

Проведение такой процедуры стало новым этапом в развитии помощи пациентам с фибрилляцией предсердий в Рязанском кардиодиспансере.

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