В Рязани кардиохирурги провели первую РЧА при аритмии
В Рязанском областном кардиологическом диспансере впервые провели радиочастотную абляцию для лечения фибрилляции предсердий. Пациентом стал 50-летний житель Рязани, который долгое время страдал от выраженных нарушений сердечного ритма. Операция продолжалась около трех часов и завершилась успешно, сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Мужчину беспокоили приступы учащенного и нерегулярного сердцебиения. Заболевание сопровождалось одышкой, слабостью и заметно ухудшало качество повседневной жизни.
Причиной такого состояния была фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором электрическая активность предсердий становится хаотичной.
Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Поваров отметил, что это заболевание представляет серьезную проблему для современной медицины.
По словам специалиста, фибрилляция предсердий трудно поддается лечению и может приводить к опасным осложнениям. Среди возможных последствий врач назвал инсульт, прогрессирование сердечной недостаточности, инвалидность и преждевременную смерть.
Для помощи пациенту специалисты диспансера выбрали метод радиочастотной абляции.
Вмешательство выполнили Владислав Поваров и сотрудники его отделения совместно с приглашенными специалистами Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова.
В операции участвовали руководитель лаборатории хирургических и рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца Олег Сапельников и сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Черкашин.
Врачи работали в специально оборудованной рентгеноперационной, используя систему трехмерной навигации.
Доступ к сердцу получили через небольшой прокол в бедренной вене. Такой способ позволил провести необходимые инструменты к месту вмешательства без большого хирургического разреза.
С помощью навигационного оборудования специалисты определили участки сердечной ткани, связанные с возникновением патологических электрических импульсов.
Затем на выбранные области воздействовали радиочастотной энергией. Это позволило изолировать участки, участвовавшие в запуске аритмии.
По словам Владислава Поварова, хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции состояние мужчины оценили как хорошее.
Пациента выписали из стационара домой.
Проведение такой процедуры стало новым этапом в развитии помощи пациентам с фибрилляцией предсердий в Рязанском кардиодиспансере.
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