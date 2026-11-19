Ученые петербургского филиала Высшей школы экономики создали систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для раннего выявления неисправностей промышленных электродвигателей. Разработка позволяет определять признаки возможных поломок без установки дополнительных датчиков непосредственно на корпус оборудования. Ожидается, что внедрение технологии поможет предприятиям сократить расходы, связанные с неожиданными остановками производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Новый подход предложили специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге. Научный проект стартовал в январе 2026 года и направлен на создание системы, способной заранее предупреждать инженерные службы о возможных отказах оборудования.

Разработчики отмечают, что выход из строя даже одного электродвигателя может привести к серьезным последствиям для промышленного предприятия. Помимо расходов на восстановление оборудования, аварийная ситуация способна вызвать остановку целой производственной линии.

При этом традиционная диагностика не всегда позволяет своевременно обнаружить начинающиеся неисправности. В отдельных случаях для проверки состояния двигателя требуется приостанавливать технологический процесс.

Предложенная учеными система использует другой принцип. Она анализирует электрический ток, проходящий через оборудование, и выявляет изменения, которые могут свидетельствовать о развитии дефектов.

Декан Школы информатики, физики и технологий петербургского филиала НИУ ВШЭ Антон Зарубин объяснил, что различные неисправности оставляют характерные признаки в частотном спектре электрического сигнала.

Например, по особенностям тока можно обнаруживать признаки повреждения подшипников и межвитковых замыканий в обмотках двигателя.

Совокупность таких изменений формирует своеобразный отпечаток технического состояния оборудования.

Искусственный интеллект обучают распознавать эти признаки и сопоставлять их с определенными видами неисправностей. Если система обнаружит подозрительные отклонения, она сможет предупредить специалиста о возможном риске отказа.

Еще одним направлением работы стало создание цифровой модели электродвигателя, которая воспроизводит особенности его функционирования.

В дальнейшем такой цифровой двойник позволит не только определять вероятный характер повреждения, но и оценивать оставшийся срок исправной работы оборудования.

Для обучения системы ученые формируют библиотеку эталонных записей электрических сигналов. Планируется собрать не менее трех тысяч образцов, соответствующих различным состояниям двигателей.

Полученные данные будут использоваться для проверки способности искусственного интеллекта выявлять неисправности.

Первые результаты разработки уже подготовлены к испытаниям в производственных условиях.

До конца 2026 года исследователи намерены протестировать систему на трех опытных объектах. Это позволит оценить работу технологии на действующем промышленном оборудовании.

На первоначальном этапе предприятия смогут использовать разработку для анализа ранее собранных данных. В перспективе ученые рассчитывают перейти к непрерывному наблюдению за состоянием наиболее важных агрегатов.

Для этого предусмотрено применение оборудования, способного регистрировать электрические сигналы с высокой частотой измерений.

Разработчики также планируют сравнить точность новой системы с результатами традиционной диагностики, основанной на анализе вибраций.

Технология ориентирована прежде всего на крупные промышленные предприятия, где внезапный выход электродвигателя из строя может привести к значительным финансовым потерям.

Среди потенциальных направлений применения названы нефтегазовая промышленность, металлургия и энергетика.

Таким образом, российские исследователи рассчитывают создать инструмент, который поможет инженерным службам заранее выявлять опасные изменения в работе электродвигателей и своевременно принимать меры для предотвращения аварийных остановок производства.

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