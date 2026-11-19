В Чехии археологи обнаружили ранее неизвестное укрепленное поселение раннего бронзового века. Древнее сооружение находилось возле деревни Харваты, неподалеку от города Оломоуц, и было защищено тремя линиями оборонительных рвов. На территории памятника также нашли четыре человеческих захоронения и многочисленные следы деятельности древних жителей. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил Archeologické centrum Olomouc.

Неожиданное открытие было сделано во время спасательных археологических раскопок, предшествовавших строительству жилых домов и подъездной дороги.

Полевые работы продолжались с сентября до конца октября 2026 года. Специалисты исследовали четыре строительных участка и часть территории будущей дороги.

За это время удалось задокументировать приблизительно 40 археологических объектов. Среди них оказались хозяйственные и зерновые ямы, оборонительные сооружения, погребения и остатки поселений нескольких исторических периодов.

Наибольший интерес вызвала система укреплений, относящаяся, по предварительной оценке, к ветержовской культуре раннего бронзового века.

Исследователи предполагают, что около четырех тысяч лет назад здесь существовало поселение, которое могло иметь значение не только для собственных жителей, но и для соседних общин.

Древние строители выбрали возвышенную террасу над рекой Моравой. Склоны обеспечивали естественную защиту, а наиболее доступные подходы дополнительно перекрывались оборонительными рвами.

Археологи установили существование трех линий укреплений. Два рва удалось частично исследовать.

Глубина внешнего сооружения составляла около 2,2 метра. Средний ров оказался значительно крупнее: его глубина достигала 3,3 метра, а ширина в верхней части превышала 7,5 метра.

Археолог Вит Загоржак рассказал, что следы древнего заселения этой территории были известны специалистам и раньше. Однако обнаружение укрепленного центра стало неожиданностью.

Пока исследователи не могут точно определить назначение поселения. Оно могло служить постоянным местом проживания значимой общины либо убежищем для населения окрестных территорий.

Для выяснения размеров памятника ученые провели дополнительные геофизические исследования.

Специалисты Университета Масарика в Брно изучили соседние участки с помощью геомагнитных измерений. Полученные результаты указывают на то, что древние сооружения продолжаются под окружающими полями и садами.

Исследование также выявило возможные следы построек, однако их возраст пока не определен.

Дополнительные сведения ученые рассчитывают получить благодаря изучению образцов грунта и пыльцы, извлеченных из заполнения оборонительных рвов.

Анализ растительных остатков поможет восстановить особенности природной среды. Изучение почвенных слоев позволит установить, как укрепления использовались и постепенно заполнялись отложениями.

Помимо оборонительных сооружений археологи обнаружили четыре захоронения, относящиеся к разным периодам.

Две могилы предварительно связывают с культурой шнуровой керамики, существовавшей приблизительно в 2900–2500 годах до нашей эры.

В одном погребении находились останки ребенка возрастом около десяти лет. Рядом лежал каменный боевой топор, характерный для некоторых погребальных традиций того времени.

При этом определить пол ребенка только по найденному предмету невозможно.

Во втором захоронении обнаружили скелет взрослого человека, три керамических сосуда и кремневое изделие. Необычное положение останков заставило археологов усомниться в окончательной датировке погребения.

Еще одного человека похоронили в хозяйственной яме раннего бронзового века. Каких-либо сопровождающих предметов рядом с останками не нашли.

Четвертое погребение сохранилось значительно хуже остальных. Человек лежал лицом вниз, а череп отсутствовал. Установить возраст захоронения пока не удалось.

Дальнейшие исследования будут посвящены изучению костей, керамики и образцов почвы.

Ученые намерены уточнить хронологию заселения территории, определить размеры укрепленного поселения и выяснить, какую роль оно играло в жизни древних общин.

Археологические работы продолжатся по мере подготовки новых участков к строительству.

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