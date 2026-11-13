Осенние хлопоты сулят жителям частного сектора новой проблемой

В Саранске обострилась проблема вывоза растительных отходов из частного сектора. После уборки огородов жители оставляют возле мусорных контейнеров ветки, ботву и скошенную траву, однако региональный оператор не обязан забирать такой мусор в рамках обычного тарифа. В результате ликвидировать образовавшиеся свалки приходится городским коммунальным службам. О действующих правилах обращения с подобными отходами напоминает администрация Саранска.

С наступлением осени возле контейнерных площадок в частном секторе стали появляться крупные скопления растительных остатков. Горожане выносят туда отходы после расчистки приусадебных участков, рассчитывая на их вывоз вместе с бытовым мусором.

Однако специалисты городской дирекции коммунального хозяйства и благоустройства пояснили, что такие отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, за вывоз которых жители платят по установленному тарифу.

Ветки, ботва, опавшая листва и скошенная трава должны утилизироваться отдельно от обычного бытового мусора.

Ответственность за организацию их вывоза возлагается на собственников участков, на которых эти отходы образовались.

Для этого жители могут заключать отдельные договоры со специализированными организациями, располагающими необходимым транспортом. Также городские власти допускают компостирование подходящих растительных остатков непосредственно на приусадебных участках.

В Берсеневке вывезли 60 кубометров мусора

Несмотря на установленные требования, растительные отходы продолжают появляться возле контейнеров. Постепенно небольшие кучи превращаются в стихийные свалки, для ликвидации которых приходится привлекать коммунальную технику.

Одним из примеров стала уборка в Берсеневке.

По сообщению городской дирекции, коммунальные службы вывезли оттуда 60 кубометров растительных отходов. Для расчистки территории специальному транспорту потребовалось выполнить два рейса.

Работы проводились для удаления скопившегося мусора и приведения территории в порядок.

При этом подобная уборка требует дополнительных расходов, которые изначально не предусмотрены обычным вывозом твердых коммунальных отходов.

Уборка стихийных свалок сокращает средства на благоустройство

В городской администрации обращают внимание, что ликвидация несанкционированных скоплений веток и ботвы оплачивается из муниципального бюджета.

Средства, которые приходится направлять на работу спецтехники и расчистку контейнерных площадок, могли бы использоваться для других мероприятий по благоустройству.

В частности, дополнительные расходы ограничивают возможности финансирования работ на общественных территориях.

Таким образом, неправильное размещение садового мусора создает не только коммунальную проблему, но и дополнительную нагрузку на городской бюджет.

Власти Саранска напоминают, что с сентября 2025 года действуют правила, запрещающие складировать растительные и строительные отходы на площадках для твердых коммунальных отходов.

Поэтому владельцам частных домов необходимо заранее продумывать способы вывоза веток, травы и других остатков после сезонной уборки.

Городские службы продолжают расчистку территорий, где уже образовались стихийные навалы. Однако обязанность по организации дальнейшей утилизации растительных отходов остается за жителями и организациями, в результате деятельности которых такой мусор появляется.

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