Падин объяснил, почему Бажина пропустила три месяца подготовки
Биатлонистка Виктория Бажина (Сливко) сумела восстановить спортивную форму после серьезного повреждения, из-за которого на три месяца прервала подготовку к сезону. Об этом старший тренер сборной России Андрей Падин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», сообщает Sports.ru.
Специалист не стал уточнять характер повреждения, отметив лишь, что подобные травмы нехарактерны для биатлонистов. В летние месяцы спортсменка проходила восстановительные процедуры, вследствие чего не смогла принять участие в нескольких тренировочных сборах.
Падин остался доволен результатами своей подопечной на минувших выходных. Первоначально тренерский штаб предполагал, что Бажина сможет демонстрировать высокие результаты только после новогодних праздников.
Однако восстановление спортсменки прошло быстрее ожидаемого. По мнению наставника, биатлонистка уже достигла прежнего уровня подготовки и способна на равных соперничать с ведущими представителями национальной команды.
Может быть интересно:
- Обычная варёная свёкла превращается в закуску с ресторанным вкусом: добавляю орехи, чеснок и немного специй
- Пельмени раскрываются прямо в кастрюле, а начинка плавает в бульоне: какие ошибки нужно исправить ещё при лепке
- Ко Дню матери испеку целый букет из яблок: пирог «Яблочные розы» выглядит нарядно даже без крема и украшений
- Зачем кондитеры добавляют соль в сладкие десерты: щепотка, которая раскрывает вкус шоколада и выпечки
- Обычная картошка станет украшением новогоднего стола: запекаю золотистые «Розочки» вместо привычного пюре
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец