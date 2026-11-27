Биатлонистка Виктория Бажина (Сливко) сумела восстановить спортивную форму после серьезного повреждения, из-за которого на три месяца прервала подготовку к сезону. Об этом старший тренер сборной России Андрей Падин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», сообщает Sports.ru.

Специалист не стал уточнять характер повреждения, отметив лишь, что подобные травмы нехарактерны для биатлонистов. В летние месяцы спортсменка проходила восстановительные процедуры, вследствие чего не смогла принять участие в нескольких тренировочных сборах.

Падин остался доволен результатами своей подопечной на минувших выходных. Первоначально тренерский штаб предполагал, что Бажина сможет демонстрировать высокие результаты только после новогодних праздников.

Однако восстановление спортсменки прошло быстрее ожидаемого. По мнению наставника, биатлонистка уже достигла прежнего уровня подготовки и способна на равных соперничать с ведущими представителями национальной команды.

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