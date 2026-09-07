Названы лауреаты Шнобелевской премии 2026 года

В Цюрихе 3 сентября объявили лауреатов 36-й Шнобелевской премии. Награду, известную как Ig Nobel Prize, организует журнал Annals of Improbable Research, посвященный необычным научным исследованиям.

Премия была создана в 1991 году как пародия на Нобелевскую. По замыслу организаторов, она отмечает достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем задуматься.

В категории «Биомеханика» награду получили исследователи из Великобритании и США. Они предложили более точное определение поцелуя как невраждебного контакта рот-рот между особями одного вида без передачи пищи. Авторы отметили, что подобные контакты встречаются не только у людей, но и у птиц, белых медведей и муравьев.

Премию по экономике присудили группе ученых из США, Мексики и Канады. Они изучали связь высокого социального статуса с готовностью к неэтичному поведению. В работе рассматривались ситуации с конфетами, предназначенными для детей, поведением водителей и отношением к пешеходам.

В номинации «Химия» отметили исследователей из Индии, Франции, Японии и США. Они изучили белки молока живородящих тараканов Diploptera punctata и выяснили, что они содержат значительно больше энергии, чем белки коровьего молока.

Премию по медицине посмертно присудили японскому ученому Токудзи Унно. Его работа была посвящена аэродинамике сморкания и сравнению культурных привычек, связанных с этой процедурой. Ученый изучал параметры выдоха и пытался сформулировать практические рекомендации.

В категории «Биология» победили специалисты из Бразилии и Австралии. Они изучали, как ядовитые змеи реагируют на наступание на разные части тела при разных условиях. Исследователи выясняли, от чего зависит вероятность укуса.

Премию по физике получила международная группа из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии. Ученые разработали конструкцию писсуара, которая снижает разбрызгивание. Важным параметром они назвали угол попадания струи на поверхность.

В номинации «Технологии» отметили инженеров из Китая, Канады, США и Египта. Они предложили использовать хоботки самок комаров как сверхтонкие сопла для трехмерной печати. Работа относится к направлению некроботики.

Премию в области обоняния получили ученые из Польши, Германии и Швеции. Они изучили, как родители воспринимают запах собственных детей разного возраста. По их данным, взрослым приятнее запах младенцев и маленьких детей, чем подростков.

Премию мира присудили исследователям из США, Аргентины и Австралии. Они показали, что люди могут выше ценить друзей, если те враждебно относятся к тем, кто не нравится самим участникам исследования.

В категории «Почвоведение» победили специалисты из Швейцарии, Нидерландов и Германии. Они закопали тысячу одинаковых пар нижнего белья более чем в 25 странах, а затем выкопали их спустя два месяца. Проект использовался для оценки состояния почвы.

Церемония 2026 года прошла в Европе. Как сообщали организаторы, мероприятие перенесли из США в Цюрих из-за опасений, связанных с получением виз участниками и гостями.

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