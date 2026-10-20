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Каждые две из трёх квартир купили по специальной программе: «Суварстроит» подвёл итоги квартала

Служба новостей Автор статьи
В Казани по программе «Нашим людям» от «Суварст...

Почти две трети квартир, проданных компанией «Суварстроит» с июля по сентябрь 2026 года, приобрели участники программы «Нашим людям». За три месяца врачи, педагоги, военнослужащие и представители других социально значимых профессий купили 868 квартир из 1 331 проданной девелопером.

Программа позволяет приобрести жильё на специальных условиях. Судя по итогам третьего квартала, чаще всего ею пользовались военнослужащие — на них пришлось 27% покупок. Ещё 24% составили сотрудники правоохранительных органов, 20% — медицинские работники, 16% — педагоги и 13% — сотрудники МЧС.

Какие квартиры выбирали покупатели

Наибольшим спросом пользовались двух- и трёхкомнатные квартиры. Средняя площадь приобретённого жилья составила 59 квадратных метров, а стоимость — 7,7 млн рублей.

Большинство сделок по программе пришлось на ЖК «Станция Спортивная» — 87%. Остальные 13% составили покупки в жилом комплексе бизнес-класса «Времена года», на который действие программы распространили в августе.

При этом восемь из десяти квартир участники приобрели с использованием ипотеки. Среди ипотечных покупателей 89% воспользовались семейной программой. Ещё 20% всех сделок были совершены с полной оплатой.

«Мы видим, что программа востребована среди представителей социально значимых профессий. Расширение выбора жилых комплексов и возможность использовать различные способы оплаты помогают сделать приобретение собственного жилья доступнее», — отметил генеральный директор «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Программа «Нашим людям» продолжает действовать. Специальные условия доступны сотрудникам государственных и частных медицинских и образовательных учреждений, военнослужащим, представителям МЧС и правоохранительных органов.

Предложение распространяется на все квартиры в наличии в ЖК «Станция Спортивная» и «Времена года», за исключением вариантов с готовым дизайнерским ремонтом.

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