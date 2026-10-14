Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги за 10 млн долларов
Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на торги Julien’s Auctions в Абу-Даби. Главный лот аукциона оценили более чем в 10 миллионов долларов, сообщает ГлавСовет.
Для съемок музыкального видео 1983 года были созданы две такие куртки. Одну из них специально состарили для эпизодов с образом зомби. Сейчас она находится в Фонде наследия Джексона и ранее демонстрировалась в Зале славы рок-н-ролла.
На аукцион выставят вторую куртку. Именно в ней артист появлялся в клипе в обычном образе, без зомби-гримировки.
Особую ценность предмету придают материалы и детали исполнения. Куртка сделана из телячьей кожи, у нее характерные «крылатые» плечи, серебряные пряжки и шелковая подкладка.
Главной особенностью лота считается личная надпись Майкла Джексона на подкладке. Она адресована художникам по костюмам, работавшим над образом артиста.
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