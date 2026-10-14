Ученые раскрыли, как римляне заставляли воду идти вверх

Римские инженеры строили акведуки для доставки воды, однако глубокие впадины на пути таких сооружений создавали серьезные трудности. В подобных местах обычных открытых каналов было недостаточно, поэтому мастерам приходилось применять другие решения, пишет Live Science.

Исследователь Чарльз Ортлофф из Чикагского университета отмечал, что римляне старались не использовать сифоны без необходимости. Чаще они предпочитали возводить мосты, по верхней части которых проходил желоб с водой. Одним из известных примеров такого подхода считается акведук в испанской Сеговии.

Пример более сложной системы сохранился в турецком Аспендосе. Пол Кессенер изучал акведук II века и установил, что в его конструкции использовались две башни. Вода спускалась с одной стороны, за счет давления поднималась вверх по башне и продолжала движение дальше.

Чтобы воздух не мешал работе труб, римские инженеры устраивали крупные резервуары. В них поток замедлялся, пузырьки выходили из воды, а система могла функционировать стабильнее.

Кроме таких решений, в Древнем Риме применяли и разные водоподъемные механизмы. Винт Архимеда позволял перемещать воду вверх под наклоном. В шахтах использовали колеса с ведрами, а насос Ктесибия давал возможность качать воду при помощи рычагов.

Благодаря этим устройствам и инженерным приемам римляне могли доставлять воду даже туда, где рельеф создавал серьезные препятствия для обычных акведуков.

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