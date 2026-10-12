Смартфон подключился к Wi-Fi, но интернет не работает: какую настройку стоит проверить первой

Значок Wi-Fi на экране есть, телефон показывает уверенный сигнал, но сайты не открываются, видео не загружается, а мессенджеры перестают получать сообщения. Перезагрузка приложения не помогает, хотя смартфон продолжает показывать, что подключен к домашней сети.

Такая ситуация не обязательно означает поломку роутера или телефона. Подключение к Wi-Fi подтверждает только связь с беспроводной сетью, но не гарантирует доступ к интернету. Иногда проблема скрывается в одной настройке, которую пользователь даже не менял вручную.

Какую настройку проверить в первую очередь

Один из возможных виновников — частный DNS-сервер. Эта функция отвечает за способ определения IP-адресов сайтов по их названиям.

Например, когда пользователь вводит адрес сайта, устройство должно выяснить, к какому серверу обращаться. Если выбранный DNS-сервер недоступен или работает с ошибками, сайты и некоторые приложения могут перестать загружаться, хотя Wi-Fi остается подключенным.

На Android откройте «Настройки» и найдите раздел «Сеть и интернет», «Подключения» или аналогичный. Затем перейдите к пункту «Частный DNS».

Если там указан конкретный адрес сервера, попробуйте временно переключиться на автоматический режим. После этого проверьте, открываются ли сайты.

На разных моделях Android названия разделов отличаются. На iPhone настройки DNS для конкретной сети находятся в разделе «Настройки» — «Wi-Fi» — значок информации рядом с подключенной сетью — «Настройка DNS». Если выбран ручной режим, можно временно установить автоматический.

Важно учитывать, что проблема с DNS — лишь одна из возможных причин отсутствия интернета. Если сайты не открываются из-за сбоя провайдера, изменение этой настройки не поможет.

Как понять, виноват телефон или роутер

Прежде чем менять другие параметры, проверьте подключение на втором устройстве. Например, попробуйте открыть сайт на ноутбуке или другом смартфоне через тот же Wi-Fi.

Если интернет не работает сразу на нескольких устройствах, вероятнее проблема связана с роутером, подключением провайдера или общими настройками сети.

Если же остальные устройства работают нормально, стоит искать причину непосредственно в смартфоне.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала подключил к тому же Wi-Fi второй телефон. Это простая проверка, которая помогает понять, где искать проблему. Если интернет работает на другом устройстве, не нужно сразу сбрасывать настройки роутера».

Что еще может мешать подключению

Иногда доступ к интернету нарушается из-за VPN-приложения. Если VPN подключен, временно отключите его и проверьте загрузку сайтов. Отдельные сервисы фильтрации трафика тоже могут влиять на соединение.

Еще одна причина — неправильно настроенный прокси-сервер. В обычной домашней сети он чаще всего не требуется. Если в параметрах Wi-Fi указан незнакомый прокси, стоит выяснить, для чего он установлен, прежде чем менять настройку.

В общественных сетях ситуация бывает другой. Например, в гостинице или кафе для доступа к интернету необходимо сначала открыть страницу авторизации и принять условия подключения.

Когда помогает повторное подключение к сети

Если настройки DNS и VPN проверены, попробуйте выключить Wi-Fi на несколько секунд и включить снова. Затем можно перезагрузить смартфон.

Следующий шаг — удалить сохраненную сеть и подключиться к ней повторно, введя пароль. На Android эта функция обычно называется «Забыть сеть», а на iPhone — «Забыть эту сеть».

При этом пароль Wi-Fi понадобится заново, поэтому убедитесь, что знаете его.

Полный сброс сетевых настроек лучше оставить на крайний случай: он может удалить сохраненные подключения и другие сетевые параметры.

Главное — не путать наличие значка Wi-Fi с исправным интернет-соединением. Иногда достаточно вернуть автоматическое определение DNS, а иногда необходимо проверить роутер или связь с провайдером. Начать лучше с простых проверок, которые не затрагивают остальные настройки телефона.

Может быть интересно: