Мировой экспорт дизеля в сентябре упал на 13% за год, до 4,7 млн баррелей в день

Мировые объемы переработки нефти на НПЗ в октябре, как ожидается, опустятся до сезонного минимума в 81,3 миллиона баррелей в сутки. После этого показатель должен начать расти и к декабрю достигнуть 84,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете IEA.

В сентябре переработка уже уменьшилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом и составила 81,8 миллиона баррелей в сутки.

В Международном энергетическом агентстве отметили, что восстановление переработки на Ближнем Востоке продолжается. Однако, несмотря на это, мировая нефтеперерабатывающая активность в октябре должна достигнуть сезонного минимума.

По итогам года объемы переработки нефти, согласно оценке агентства, сократятся на 2,3 миллиона баррелей в сутки — до 81,7 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году ожидается рост на 2,8 миллиона баррелей в сутки.

МЭА также указало, что жесткая ситуация на рынках и заметное повышение ставок фрахта ухудшили рентабельность переработки в Европе и Азии.

Отдельно агентство сообщило о снижении мирового экспорта дизельного топлива. В сентябре показатель уменьшился на 700 тысяч баррелей в сутки, или на 13% в годовом выражении, и составил 4,7 миллиона баррелей в сутки против 5,4 миллиона баррелей в сутки годом ранее.

В отчете говорится, что суммарное сокращение поставок из России и стран Ближнего Востока на 1,3 миллиона баррелей в сутки было компенсировано ростом отгрузок из других источников лишь частично.

Из-за продолжительных перебоев странам пришлось расходовать запасы вопреки сезонным тенденциям. Это происходило перед осенними ремонтами на НПЗ и пиковым зимним спросом.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в сентябре снизился на 10 тысяч баррелей в сутки — до 6,52 миллиона баррелей в сутки. При этом доходы от поставок выросли на 3,6 миллиарда долларов по сравнению с августом и достигли 17,67 миллиарда долларов благодаря повышению цен.

Поставки российской нефти увеличились на 60 тысяч баррелей в сутки, тогда как экспорт нефтепродуктов сократился на 80 тысяч баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в сентябре увеличили добычу на 2,31 миллиона баррелей в сутки. Для государств, добровольно ограничивающих производство, целевой уровень составляет 34,45 миллиона баррелей в сутки, а фактическая добыча — 29,03 миллиона баррелей в сутки. Отставание от плана оценивается в 5,42 миллиона баррелей в сутки.

Совокупная добыча всех стран ОПЕК+ выросла на 2 миллиона баррелей в сутки и достигла 34,8 миллиона баррелей в сутки.

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