Пельмени больше не варю: выкладываю пачку в форму, заливаю соусом и посыпаю сыром — ужин как из ресторана
ПроКазань
Пачка замороженных пельменей может превратиться в полноценный ужин, если вместо кастрюли с водой отправить ее в духовку. Под нежным соусом и расплавленным сыром привычное блюдо получается совсем другим: пельмени пропитываются сливочной заливкой, а сверху появляется аппетитная румяная корочка.
Особенно удобно, что предварительно отваривать пельмени не нужно. Достаточно сложить их в форму, добавить соус и поставить запекаться. Пока духовка работает, можно спокойно заняться другими делами.
Что понадобится для пельменей под сыром
На 3–4 порции:
замороженные пельмени — 500 г;
сметана 15–20% — 200 г;
вода или бульон — 250 мл;
твердый сыр — 120 г;
репчатый лук — 1 шт.;
сливочное масло — 15 г;
чеснок — 1 зубчик;
соль и черный перец — по вкусу;
свежая зелень — для подачи.
Для этого рецепта подходят обычные магазинные пельмени с мясной начинкой. Лучше выбирать изделия среднего размера: они равномернее прогреваются в духовке и хорошо пропитываются соусом.
Как запечь пельмени без предварительной варки
Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
Лук нарежьте тонкими полукольцами и распределите по дну формы. При желании его можно предварительно слегка обжарить.
Выложите замороженные пельмени одним слоем. Размораживать их заранее не требуется.
Смешайте сметану с теплой водой или бульоном, добавьте измельченный чеснок, перец и немного соли. Учитывайте, что пельмени и сыр уже содержат соль.
Залейте пельмени соусом. Жидкость должна покрывать их большую часть, чтобы тесто не пересохло во время приготовления.
Плотно накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 30–35 минут.
Снимите фольгу, проверьте мягкость теста и степень готовности начинки. Посыпьте пельмени тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут до золотистой корочки.
Перед подачей дайте блюду постоять 5 минут и посыпьте свежей зеленью.
Общее время приготовления составляет примерно 45–55 минут. Для пельменей с мясной начинкой важно убедиться, что фарш полностью приготовился: температура внутри должна достигнуть не менее 71 °C, а для начинки из птицы — 74 °C.
Почему пельмени могут получиться сухими
Главная ошибка — запекать замороженные пельмени сразу под открытым жаром. Верхний слой теста быстро подсыхает, а начинка еще не успевает приготовиться. Поэтому первую часть времени форму обязательно нужно держать под фольгой.
Не менее важно количество соуса. Если заливки слишком мало, пельмени могут слипнуться и остаться жесткими по краям. При необходимости во время приготовления можно добавить немного горячей воды.
Сыр лучше выкладывать ближе к концу запекания. Если посыпать им блюдо сразу, корочка может слишком сильно потемнеть, пока пельмени доходят до готовности.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запекания пельменей выбирайте форму, в которой они лежат достаточно плотно, но не несколькими слоями. Так соус распределится равномернее, а тесто получится мягким. И не спешите снимать фольгу — сначала пельмени должны хорошо прогреться».
Как разнообразить привычный рецепт
Сметанный соус можно заменить томатно-сливочным. Для этого достаточно добавить к заливке столовую ложку томатной пасты и немного сушеного базилика. Вкус получится более ярким, с приятной кислинкой.
Любителям грибов понравится вариант с шампиньонами. Их лучше заранее обжарить с луком, чтобы удалить лишнюю влагу, а затем распределить между пельменями перед запеканием.
Подавать блюдо можно прямо в форме, дополнив свежими овощами или зеленью. Получается сытный ужин с нежным тестом, сочной мясной начинкой и тянущимся сыром — из обычной пачки пельменей и нескольких доступных продуктов.
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