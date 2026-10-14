Оливье и крабовый оставляю для других праздников: рцепт сытного салата «Тбилиси» без майонеза

Когда привычные праздничные салаты начинают надоедать, хочется приготовить что-то яркое, сытное и без тяжелой майонезной заправки. Салат «Тбилиси» подходит для такого случая: нежная говядина, красная фасоль, сладкий перец, грецкие орехи и ароматная зелень создают сочетание, которое запоминается с первой ложки.

Главная особенность блюда — заправка на основе растительного масла и винного уксуса. Она подчеркивает вкус мяса и овощей, добавляет приятную кислинку, но не перебивает остальные ингредиенты. Салат получается достаточно сытным, чтобы заменить легкий ужин, и при этом красиво смотрится на праздничном столе.

Что понадобится для салата «Тбилиси»

На 4 порции:

отварная говядина — 300 г;

красная консервированная фасоль — 250 г без жидкости;

красный болгарский перец — 1 крупный;

красный лук — 1 небольшая головка;

грецкие орехи — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

кинза — небольшой пучок;

хмели-сунели — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Для заправки:

оливковое или подсолнечное масло — 3 ст. л.;

винный уксус — 1 ст. л.

Лучше использовать нежирную говядину, которую после варки полностью остудили. Такое мясо удобно нарезать тонкой соломкой, и оно хорошо сочетается с остальными продуктами.

Как приготовить салат «Тбилиси»

Отварите говядину до мягкости в слегка подсоленной воде. В зависимости от части туши на это потребуется примерно 1–1,5 часа. Остудите мясо и нарежьте тонкими полосками поперек волокон. Откиньте консервированную фасоль на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте жидкости полностью стечь. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Если лук слишком острый, залейте его холодной водой на 5–10 минут, затем обсушите. Так вкус станет мягче. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут и крупно порубите ножом. Соедините в салатнике говядину, фасоль, перец, лук, измельченный чеснок, кинзу и орехи. Смешайте масло, винный уксус, хмели-сунели и черный перец. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и попробуйте на соль.

Перед подачей желательно убрать салат в холодильник на 15–20 минут. За это время ингредиенты успеют пропитаться ароматной заправкой, а вкус станет более гармоничным.

Что делает салат особенно вкусным

Один из главных секретов — правильная подготовка грецких орехов. После легкого прогревания на сухой сковороде они становятся ароматнее и приобретают более выраженный вкус. Но пережаривать их нельзя, иначе появится горечь.

Не стоит нарезать мясо слишком крупными кусками. Тонкая соломка лучше смешивается с фасолью и овощами, поэтому салат получается удобнее есть.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если готовите «Тбилиси» заранее, добавьте орехи непосредственно перед подачей. Так они сохранят приятную текстуру и не размягчатся от заправки.

Кинза придает блюду характерный аромат, но если ее вкус кажется слишком резким, часть зелени можно заменить петрушкой. А для более пикантного варианта подойдет небольшое количество свежего острого перца.

Чем «Тбилиси» отличается от привычных праздничных салатов

В этом рецепте нет картофеля, яиц и майонеза. Основу составляют мясо, бобовые и свежие овощи, а за насыщенность вкуса отвечают специи, орехи и кисловатая заправка.

Салат удобно подавать в большом блюде или порционных салатниках. Яркий красный перец, зелень и фасоль делают его нарядным даже без дополнительного украшения.

«Тбилиси» особенно понравится тем, кто любит сытные мясные салаты, но хочет разнообразить праздничное меню. Это тот случай, когда простые ингредиенты складываются в блюдо с выразительным вкусом, а отсутствие майонеза становится преимуществом.

Может быть интересно: