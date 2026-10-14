Прошло исследование: средний вес порции готовой еды в России упал на 10,3%

В сентябре 2026 года средний вес порции готовой еды в России снизился на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составил 266 граммов. Такие данные привела аналитическая компания Ntech, сообщает Коммерсантъ.

Одной из причин сокращения среднего веса эксперты называют растущий спрос на небольшие блюда для быстрого перекуса. К таким форматам относятся онигири, сэндвичи и хот-доги.

В первой половине 2026 года продажи подобной продукции в денежном выражении выросли на 48% к тому же периоду прошлого года. Для сравнения, реализация основных блюд увеличилась на 16%, а салатов и закусок — на 14%.

Уменьшение порций может быть связано как с попыткой производителей сохранить привычную цену, так и с изменением потребительского спроса в пользу малых форматов. При этом дальнейший рост сегмента ограничивают нехватка производственных мощностей и подорожание логистики.

Готовая еда остается одной из самых быстрорастущих категорий в продуктовой рознице. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что в прошлом году продажи такой продукции в крупных федеральных сетях выросли в среднем на 30%.

В первой половине 2026 года у отдельных участников рынка рост превысил 48%. По оценке Богданова, потенциал направления еще не исчерпан.

Сейчас розничные магазины занимают около четверти российского рынка готовой еды. К 2030 году их доля может увеличиться до 40%.

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